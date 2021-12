কাছাৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Chachar) ৷ আহত 14 গৰাকী ছাত্ৰী ৷

অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী LIVE

চৰকাৰৰ এক কল্য়াণকামী আঁচনি হৈছে নীৰ নিৰ্মল যোজনা আঁচনি (Neer Nirmal Yojana Scheme) ৷ পিছে 2016 চনৰ পৰা এই আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনোধৰণৰ বেতন ৷ সম্প্ৰতি এই আঁচনিত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত (Corruption in Neer Nirmal Yojana Scheme) হৈছে ৷

শ্বিলঙৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেলাপাছত শুকুলা বৰফৰ আচ্ছাদন (Snowfall in Sela Pass) ৷ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হ’লেও আগমন ঘটিছে পৰ্যটকৰ ৷

পুনৰ মাজুলীত চলিছে গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ (Free roaming of Rhino near Majuli) ৷ বিগত পাঁচদিন ধৰি মাজুলীৰ ঘন বসতি প্ৰধান অঞ্চল গুৱাল গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এটি গঁড়ে (Rhino walking out side forest) ৷ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে গুৱাল গাঁৱৰ স্থানীয় লোক ।

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণত ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে দুই যুৱকক (Two arrested for extortion in Hamren) । হামৰেণৰ কেইবাজনো লোকৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে । ধৃত যুৱক দুজন ক্ৰমে খন তিমুং আৰু জন তিচ' বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ড ৷ সংস্কৃতিপূৰ্ণ অঞ্চল কলিয়াবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ডৰ আজৱ কাণ্ডই হতবাক কৰিছে ৰাইজক (Controversy at Kaliabar Brahmaputra Festival) ৷ আচলতে কলিয়াবৰত এনে কি হৈছিল চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

২০২২ ৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে (Congress to launch agitation against Centre) । বুধবাৰে দলটোৰ আন্দোলন সমিতিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।

ভাৰতত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰ'ণাৰ ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ । মহামাৰী সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ক'ভিড পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (Modi to hold meeting on Covid-19 situation) ।

শীতৰ সেমেকা পৰিৱেশৰ মাজতে মহানগৰীত চলিছে খৃষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি (Christmas Preparation in Guwahati) ৷ ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো গীৰ্জাঘৰ নতুন ৰূপত সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ৷