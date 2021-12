কেৰালা বিজেপিৰ অ’বিচি মৰ্চা (Kerala BJP OBC Morcha) ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা অধিবক্তা ৰঞ্জিত শ্ৰীনিবাসনক 19 ডিচেম্বৰৰ দিনা নিজ বাসগৃহত অচিনাকী দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা (Ranjit Sreenivasan murder case) কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমৰো ৰাজনৈতিক মহলত এক খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ মঙলবাৰে ধুবুৰীত এই হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিলাখনৰ অ’বিচি মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে (BJP OBC Morcha protest at Dhubri) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজায়নৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ধুবুৰীৰ আকাশ-বতাহ ।

বিশেষকৈ নিজৰ Jolly Nature ৰ বাবে সকলোৰে মাজত জনাজাত অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ ৷ অসমীয়াৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে আজি পালন কৰিব 30 বছৰীয়া জন্মদিন (Amrita Gogoi Turns 30 today) ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ ওপজা দিনৰ মধুৰ ক্ষণত ইটিভি ভাৰত চিটাৰাৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অফুৰন্ত শুভেচ্ছা...

বুধবাৰে কেৰালাৰ ৱায়ানাডত উপস্থিত হ'ব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (Rahul Gandhi to visit Wayanad) । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাজ্যখনলৈ যাব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী । নিজ সমষ্টিৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

বুধবাৰে মুম্বাইৰ খাড় আৰক্ষী থানাত হাজিৰ নহয় অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱট (Kangana not to appear before Mumbai Police) । শিখসকলৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰি ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ আজি খাড় আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছিল ।

পুনৰ বিতর্কত উজনিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । মঙলবাৰে ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত (Suspicious suicide at Dibrugarh University) । চিপ লাগি থকা অৱস্থাত নিজৰ কোঠালিতে উদ্ধাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ (A student of Dibrugarh University was found dead in her hostel)। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । জানিব পৰা মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুৰণি আইদেউ সন্দিকৈ ছাত্ৰী নিৱাসৰ আৱাসী আছিল আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰীগৰাকী (a student at Dibrugarh University dies by suicide) । দৰ্শন বিভাগৰ প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী গৰাকীৰ ঘৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াত । অৱশ্যে ছাত্ৰী গৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৷

দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma meets Amit Shah) । অসম-মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ(Border dispute in Assam) এক সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ।

চাহৰ ইতিহাস বুলিলে দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম ডিব্ৰুগড় (Tea city of India) । এইবাৰ ডিব্ৰুগড়তে অচিৰেই মুকলি হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো টি মিউজিয়াম (First Tea Museum in Northeast to come up in Dibrugarh )। 3.14 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই মিউজিয়ামটো 2022 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰিছে অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপর্ণ বৰুৱাই ৷

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ(Indian Space Research Organization) বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জুৰীয়াৰ নাজনিন য়াচমিনে (Naznin Yasmin selected as ISRO scientist) । ৰকেট নিৰ্মাণৰ সপোন লৈ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিজ্ঞানী হিচাপে ইচৰোলৈ যাব নাজনীন য়াছমিন । চাওক য়াচমিনৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷

ডকমকাৰ নৃশংস নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি (Hearing of Abhi Neel murder case) । চাক্ষুষ সাক্ষীয়ে আদালতত ভাষ্য সলনি কৰাৰ অভিযোগ নীল-অভিৰ পৰিয়ালৰ । সাক্ষীয়ে আদালতত মিছা সাক্ষ্য প্ৰদানৰ অভিযোগ নিলোৎপল-অভিজিতৰ পিতৃৰ (Witness turned hostile in Abhi Neel murder case ) । সময়ৰ অভাৱত মাত্ৰ এগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ আদালতৰ ।

অসমৰ জাতীয় সংগঠন সমূহৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপক লৈ ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে সততে সমালোচনা কৰা দেখা যায় (Organizations of ethnic groups of Assam) ৷ এনে সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আধ্যাত্মিক আন্দোলনৰ (Spiritual movement of AASU) অংশস্বৰূপে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নামৰূপত আয়োজন কৰা ভাওনা সমাৰোহে (Bhaona somaroh organized by AASU in Namrup) ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে । এই ভাওনা সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমীয়া জাতিক আগুৱাই নিবলৈ আছুৱে আধ্যাত্মিক আন্দোলন কৰি যাব বুলি কয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ।