ভাৰতত অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ১০০ ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে (Omicron cases in India cross the 100 mark)। যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে । আহি থকা নৱবৰ্ষ, বৰদিনকে ধৰি বিভিন্ন উৎসৱত জন সমাৱেশ নোহোৱাকৈ অতি সাধাৰণভাৱে পালন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে ।

শুকুৰবাৰে চাবুৱাত অসমৰ প্ৰথমখন ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় (First sports university in Assam) ৷ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে স্থাপন কৰা হয় বিশ্ববিদ্য়ালয়খনিৰ লাইখুঁটা (Laying of the foundation stone of sports university) ৷

গুৱাহাটী ক্লেফ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । উজনি অসম-বৰাকতো শিশুৰ ফটা ওঁঠ-তালুৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ (Guwahati Cleft Surgery Mission) মুকলিৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ । শিশুৰ পিতৃ-মাতৃ, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মিছন স্মাইলৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ওঁঠ-তালুৰ জন্মগত ফাট আঁতৰোৱাৰ বাবে লোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ ৷ চামগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Election at Samguri College) ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিলে (Nomination date extended of Samguri Collage election) নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিয়ে ৷

বিগত প্ৰায় ৯ বছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে মহানগৰীৰ শ্ৰীনগৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিৰ চৌহদত থকা শ্ৰীনগৰ পানী যোগান আঁচনি (Srinagar water supply Scheme) ৷ প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এই পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ কিন্তু বিশুদ্ধ পানীহে এটোপালো নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে ৷

৫৩ নং তিতাপানী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ (Scam in PMGSY scheme at Titapani) । এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পঞ্চায়তৰ সভাপতি-সদস্যৰ বিৰুদ্ধে । প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী আৱাসগৃহ লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ৷

বাক্সাৰ জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বড়িকাদঙা, খৈৰেনী অঞ্চলত বিগত দুমাহ ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে উপদ্ৰৱ(Wild Elephant menace at Baksa) চলাই আহিছে ৷ নিশা হ’লেই হাতীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলালে খৈৰেনি গাঁৱৰ ভোলানাথ নেওপানী, অচ্যুৎ গৌতমকে ধৰি প্ৰায় বহুকেইটা পৰিয়ালৰ তামোল, কলগছৰ বাৰীত ৷ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সাত শতাধিক তামোল গছ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে ভাঙি পেলোৱাত এতিয়া চকুলো টুকিছে কৃষকসকলে ৷ বনবিভাগক শীঘ্ৰে জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ হাতীৰ জাকটো খেদি পঠাবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ।

দেশৰ কেইবাটাও আগশাৰীৰ ফুটবল দলৰ অংশগ্ৰহণৰে শুকুৰবাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হয় মটক ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহ সোঁৱৰণী আমন্ত্ৰণমূলক দিবা-নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (Matak King Sarbananda Singha memorial football tournament) । এই খেলখনি উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷

বুধবাৰে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচি পৰিষদে (BTC council lead by Pramod Bodo) সম্পূৰ্ণ কৰিলে এটা বছৰ ৷ বিটিচি পৰিষদৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি (BTC Council anniversary) উপলক্ষে শনিবাৰে বিটিআৰ সচিবালয় প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৷

20 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Assam Assembly) ৷ চাৰিদিনৰ বাবে হ’ব এই অধিৱেশন ৷