বাৰাণসীৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথ ধাম মুকলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...

সুদীৰ্ঘ 21 বছৰৰ মূৰত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ভাৰতীয় সুন্দৰী ৷ ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত Miss Universe প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় চণ্ডীগড়ৰ হৰনাজ সন্ধুৱে (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ৷

সোমবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ৷ প্ৰায় 339 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা কাশী বিশ্বনাথ ধাম মুকলি (PM Modi at Kashi Vishwanath Corridor) কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক এই কাৰ্যত সংগ প্ৰদান কৰিব 12 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ মূৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (Indian farmers came home after 10 months) ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী কৃষকৰ ৷ কৃষক দুগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাসিন্দা ৷ সীমান্তত কৃষি কাৰ্য কৰি থকাৰ সময়তে কেনেবাকৈ সীমান্তৰ বেৰ পাৰ হোৱাত দুয়োগৰাকীকে আটক (Two Indian farmers caught by Border Guards of Bangladesh) কৰিছিল বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৷

যিসকল শিল্পীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিছে তেওঁলোকক মেৰুদণ্ডহীন আখ্যা জুবিন গাৰ্গৰ ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলবাসীক নিজৰ স্থিতিত সবল থাকিবলৈ আহ্বান জুবিনৰ ৷ উচিত ফলাফল নোপোৱালৈ ক্ষান্ত নহয় জুবিন (Zubeen Garg will keep on opposing CAA)

এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত গুণোৎসৱৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যাংকন পদ্ধতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব । ২০২২ চনৰ ৫, ৬ আৰু ৭ এপ্রিলত প্রথম পর্যায় আৰু ২০, ২১ আৰু ২২ এপ্রিলত দ্বিতীয় পর্যায়ত গুণােৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব (Gunatsav to be held in two phases in Assam)।

কা' বিৰোধী আন্দোলনৰ ৫ গৰাকী শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি(Tributes to five martyrs of anti CAA movement) ৷ এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কা'ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব । কা' বাতিল নোহোৱালৈ আছু ক্ষান্ত নহয় বুলি দেওবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (AASU chief adviser Samujjal Kumar bhattacharya on CAA) ।

নাহৰৰ দেশত বক্সাৰ এম চি মেৰিকম(Boxer MC Marykom in Dibrugarh university) ৷ নিজৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ কথা কৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা আগুৱাই যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক প্ৰেৰণা জনালে মেৰিকমে ৷

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল(Repeal Of Citizenship Amendment Act) কৰাৰ বাবে বিগত বৰ্ষত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল অসমৰ জনগণ । এই আন্দোলনত ছহিদ হ'ব লগা হৈছিল ৫ জনকৈ যুৱক । ৫ শ্বহীদক দেওবাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।

কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে এখোজ আগুৱাইছে নাহৰকটীয়াৰ তিনিগৰাকী মহিলা(Success story of three women at Naharkatia) ৷ আন দহগৰাকী নাৰীৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে মহিলা তিনিগৰাকী ৷