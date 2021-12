বুধবাৰে তামিলনাডুৰ কুনুৰত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এখন হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত (Coonoor helicopter Crash) পতিত হয় ৷ তামিলনাডুৰ কইম্বাটোৰৰ সমীপৰ কুনুৰৰ এটা বায়ু সেনা ঘাটিৰ পৰা বুধবাৰে পুৱা উৰা মাৰিছিল সেনাৰ M17 V5 হেলিকপ্তাৰখনে ৷ উৰা মৰাৰ কিছু সময় পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্তাৰখন ৷ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

ৰাৱাট দম্পতীৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীলৈ অনা হ'ব ৷ শুক্ৰবাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব দিল্লীৰ কেণ্টনমেণ্টত ৷ চাওক বুধবাৰে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা(Chopper Crash timeline) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ AMCH ত বুধবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ এটি দল (Gaurab Gogoi visited AMCH) ৷ নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ কঠোৰ ভাষাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

বুধবাৰৰ তামিলনাডুৰ কুনুৰত সংঘটিত অভিশপ্ত হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনা(Chopper crash in Coonoor)ই প্ৰাণ কাঢ়িলে সপত্নীক সেনাপ্ৰধান বিপিন ৰাৱাটৰ লগতে 13 গৰাকীকৈ লোকৰ ৷ এই দুৰ্ঘটনাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তামিলনাডুৰ সেনা জোৱান নায়েক গুৰসেৱক সিং আৰু দাৰ্জিলিঙৰ সতপাল ৰায়ে ৷

বুধবাৰৰ M17 V5 হেলিকপ্তাৰৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে সংসদত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷

কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ AFSPA বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে(Demand to Repeal AFSPA) ৷ সেই অনুসৰি বুধবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত AFSPA প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে(AJYCP Protest Demanding to Repeal AFSPA) ৷

নগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই কাৰ্যতঃ উৎসাহিত কৰিছে চীনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ম্যানমাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা উত্তৰ-পূবৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী গোট সমূহক (Insurgency group on North East)। যোৱা দুটা দিনৰ ঘটনাৱলীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ তালিকা ঘোষণা বি চি চি আইৰ । বিৰাট কোহলীক টেষ্ট দলৰ অধিনায়ক আৰু ৰোহিত শৰ্মাক এদিনীয়া দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত অন্য ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী(Drug paddler arrested in Guwahati) ৷ জনচক্ষু, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি মাৰি চলাই গৈছে নিষিদ্ধ বেহা (Drug peddlers change tactics) ৷ মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে এনে তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷

ইংলেণ্ডত ক্ৰমান্বয়ে দ্ৰুত হাৰত বিয়পিছে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণ (Omicron Threat In england) ৷ ইংলেণ্ডৰ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই (British health authorities) সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি দেশখনত নতুনকৈ 90 গৰাকী লোক অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে (90 cases of Omicron variant identified in UK) ৷