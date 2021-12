অসম আৰক্ষীত খালী পদ পূৰণ(Recruitment in Assam Police) ৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি ৷ প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসৰি, প্ৰায় ২,৪৫০ টা কনিষ্টবলৰ পদত দিয়া হ’ব নিযুক্তি ৷

গোৱালপাৰাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man Elephant Conflict)ৰ চূড়ান্ত ৰূপ ৷ হাতীৰ গচকত প্ৰাণ গ’ল দুজনকৈ লোকৰ ৷ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় প্ৰতি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উজাগৰে ৷

চলন্ত ৰে’লত দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন দুলীয়াজানৰ বিজেপি বিধায়ক তেৰছ গোৱালা(Attack On MLA Terash Goala) ৷ ৰে’লৰ লাইট বন্ধ কৰাক লৈ বিধায়কগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ৰমাকান্ত ৰয় নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাইফলছৰ বৃহৎ সফলতা ৷ মণিপুৰ-ম্যানমাৰ সীমান্তত অসম ৰাইফলছে মঙলবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ(Drugs Seized at Indo-Myanmar border) ৷ মোৰে অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰায় 500 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ ৷

শ্বপিয়ান জিলাৰ চেক-ই-চোলেণ্ডত সন্ত্ৰাসবাদী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ(Encounter in Shopian) ৷ কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে এই কথা ৷

সেনা বাহিনীৰ সহস্ত্ৰ আইন বাতিলৰ দাবীত বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত প্ৰতিবাদ(Demand to Repeal AFSPA) ৷ নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ শ্ৰমিকৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ(KMSS protest against ambush on civilians in Nagaland) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী ৰাইফলমেনৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক হত্যাৰ অভিযোগ ৷ আদালতে অভিযুক্তক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ(TSR jawan in Police Remand) প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

গোলাঘাটৰ থুৰামুখৰ ধনশিৰি নদীত উদ্ধাৰ হ'ল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ (Dead Body Of Rakim Baruah recovered) ৷ সম্পূৰ্ণ ৪ দিনৰ পাছত উদ্ধাৰ হ'ল অভিযন্তাগৰাকীৰ মৃতদেহ ।

দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী বাদুলিপাৰত জ্বলি উঠিল এখন ডাম্পাৰ (truck burnt at badulipar) ৷ নুমলীগড়ৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী AS03 CC 0866 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখন পথত ৰখাই থোৱাৰ অৱস্থাতে জ্বলি উঠে ৷ উল্লেখ্য যে, বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰখন চলাই নিওঁতে ডাম্পাৰৰ ভিতৰত তাঁৰ জ্বলা উমান পাই চালকে ডাম্পাৰখন ৰখাই দিয়ে ৷ চালকসহ সকলো ডাম্পাৰখনৰ পৰা নামি অহাৰ পাছতেই জ্বলি উঠে ডাম্পাৰখন ৷ অৱশ্যে কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই উক্ত ঘটনাত ৷ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হ’ল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (truck burnt due to short circuit at badulipar) ৷

সৰুপথাৰৰ নাওজানত মুকলি মহিলাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ(Women's weekly market at Sarupathar ) । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত খণ্ড অভিযান পৰিচালনা শাখা দক্ষিণ গোলাঘাট উন্নয়ণ খণ্ডৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা হয় এই মহিলা বজাৰখন ।