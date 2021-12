কৰায়ত্ত কৰা হৈছে যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰ (Jorhat Mob Lynching) ৰ ঘটনাত জড়িত এগৰাকী অভিযুক্তক ৷ এতিয়ালৈকে 15 গৰাকী অভিযুক্ত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত ৷ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে যুৱকজনক ৷

হঠাৎ মঙলবাৰে পুৱাই দিল্লীলৈ যাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Assam Chief Minister Himanta to visit Delhi) ৷ ইতিমধ্যে এই যাত্ৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঙলবাৰ দিনটোৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে ৷

নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সেনাৰ গুলীত সাধাৰণ নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা (Nagaland Firing Incident)ৰ 6 দিনৰ ভিতৰত বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব, মুখ্য সচিব, নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ জাননী প্ৰেৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ (NHRC notices Centre, Nagaland Govt) ৷

AFSPA বাতিল আৰু নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ লোকক সেনা বাহিনীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা(Nagaland Civilians Deaths) ঘটনাৰ NIA তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷ অখিল গগৈয়ে কয়, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ লোকৰ ওপৰত যি হত্যালীলা সংঘটিত কৰিলে সেই হত্যাকাণ্ড সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্য-কলাপৰ সৈতে কোনো পাৰ্থক্য নাই ৷

শনিবাৰে নিশা নাগালেণ্ডৰ ম'ন জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাত (Security forces firing in Nagalnad) প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় 16 গৰাকী নগা ক’ন্যাক (Konyak) জনজাতিৰ লোকে ৷ এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিল থকা নগা শান্তি চুক্তিক যথেষ্ট ভাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে নগা ৰাইজৰ মাজত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নগা শান্তি চুক্তিৰ বিষয়টোৰ লগতে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ বিষটোও ৷

অ'মিক্ৰণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল(Guwahati Medical College Hospital) ৷ হাস্পতালখনৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই কয়, গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে সৰুসজাই ক'ভিড হাস্পতালো অ'মিক্ৰণক লৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৷

সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ(Encounter at Nagaon) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drugs Mafia injured by police encounter) ৷ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক নগাঁৱৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি নিবিচাৰে বাবেই নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ অ’টিং বস্তিত নিৰীহ লোকক নিজ দেশৰে সেনা বাহিনীৰ দ্বাৰা হত্যা কৰা হ'ল(Nagaland Civilians Deaths) ৷" সোমবাৰে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে উত্তৰ-পূৱ ছাত্ৰ সন্থা(North East Students Organisation)ৰ উপদেষ্টা তথা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ৷

নাগালেণ্ডত সেনাৰ গুলিত নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক (Nagaland Firing Incident) ‘ভুল পৰিচয়ৰ এটা ঘটনা’ অৰ্থাৎ ‘a case of mistaken indentity’ বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ সোমবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত নাগালেণ্ডৰ ঘটনাই চৰ্চালাভ কৰাৰ সময়তেই এই মন্তব্য কৰে শ্বাহে ৷

নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ’ ৰিঅ’ই ৰাজ্যখনৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন উঠাই দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে ( Rio demand repeal of AFSPA from Nagaland) ৷ নিৰীহ নগা লোকক সেনাই কৰা আক্ৰমণ (Ambush on civilians in Nagaland) সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷