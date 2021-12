নাগালেণ্ডত শনিবাৰে মাজনিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Tension grips Nagaland) । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Security forces firing in Nagalnad) ত নিহত হয় 13 জনকৈ নগা যুৱক(13 civilians dead in firing incident in Nagaland) ৷ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে গাঁওবাসীয়ে জ্বলাই দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহন ৷ অগ্নি সংযোগৰ ফলত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হোৱাৰ সন্দেহ ৷

নেছনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ'ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমত শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে (Child abuse cases increases in assam)। সংসদক কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ।

নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প(Subansiri Lower Hydroelectric Project SLHEP)ৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হ’ল লখিমপুৰ ৷ 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা প্ৰকল্পটো উৎপাদনক্ষম হ’ব বুলি কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে তিনি জাতীয় সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তৰ লখিমপুৰত ৷

কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে(Union power minister RK singh) শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ গেৰুৱামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ উৎপাদনৰ কাম অহা বছৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে । ফলস্বৰূপে ইয়াক লৈ এতিয়া সৰৱ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ (Controversial Statement Of Sikha Sarma against CM) ৷ ভাৰতীয় সংবিধানক অৱমাননা কৰাৰ অপৰাধতে মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী লেখিকাগৰাকীৰ ৷ ধুবুৰীত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হৈ এই দাবী লেখিকাগৰাকীৰ ৷

জাৱাদ ঘূৰ্ণীবতাহ (Cyclone Jawad)ৰ বাবে বাতিল হ’ল 75 খন ৰে’লৰ চলাচল ৷ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়েই যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে ৰে’লসমূহৰ ৷

হেলমেট অবিহনে দুচকীয়া বাহন চলোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় হৈছে যান-বাহন আৰক্ষী ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা মতে দুচকীয়া বাহন চলালোৰ সময়ত চালকৰ লগতে আৰোহী গৰাকীয়েও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট(Pillion riders have to wear helmet in Assam)৷ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছত যান-বাহন আৰক্ষীয়ে তৎকালীন ভাৱে চহৰখনৰ লগতে সমগ্ৰ জিলাখনত হেলমেট অবিহনে দুচকীয়া বাহনত যাতায়ত কৰা চালক তথা আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান (Jorhat police on mission against traffic rule breakers ) ৷

ত্ৰিপুৰাত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা । সহকৰ্মীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক ৰাইফলৰ দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক (TSR jawan kills senior officials in Tripura)। মৃত জোৱানৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা ।

শুকুৰবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে মাজৰআটিৰ দেহ ব্যৱসায় চলি থকা এটা বাসগৃহত অভিযান চলাই দুই যুৱকৰ লগতে পাঁচগৰাকী যুৱতী আৰু মহিলাক আটক কৰে(Nagaon Sex Racket Busted ) । লগতে এটা মোবাইলসহ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ।

2021 বৰ্ষৰ ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ ৰঙিয়াৰ এজন যুৱ ফটোগ্ৰাফাৰৰ(Rangia's youth won the Dr Bhupen Hazarika National Award for Photography) ৷ বাদুলীৰ এখন বিশেষ ফটো তুলি নেবকাছৰ(NEBCUS) দ্বাৰা এই বঁটা লাভ কৰিছে উদীয়মান যুৱকজনে ৷