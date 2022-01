মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সোমবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Guwahati) । অগ্নিকাণ্ডটোত জাহ যায় কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৷ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱস্থিত শংকৰ পথত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো ।

চানমাৰিৰ আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair 2021) ত পাঠকৰ ব্যাপক সঁহাৰি ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে বিক্ৰী হ’ল প্ৰায় 1 কোটি টকা মূল্যৰ কিতাপ (one crore rupees books sold out in 4 days) ৷

ৰাজ্যৰ ১১ লাখ প্ৰথম শ্ৰেণী (নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী) হিতাধিকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অসম মাইক্ৰফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনিৰ বিশ্বনাথৰ কমলা কান্ত ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ লোনৰ সাহাৰ্য লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলা সকলে আবেদন কৰিব পৰাকৈ নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ড৹ শৰ্মাই (Portal for supporting micro finance debt in Assam) ।

29 ডিচেম্বৰৰ পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ হোৱা অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair at Guwahati) ত বৃদ্ধি হৈছে শিশু গ্ৰন্থৰ বিক্ৰীৰ হাৰ (Increases sales rate of children books) ৷ এই কথা সদৰী কৰিলে পুথিতীৰ্থ প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী পূবালী গোস্বামীৰ লগতে অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ বিষয়া ভৰত চন্দ্ৰ শৰ্মাই ৷

প্ৰকৃতাৰ্থত কৃষকে হাড়ভঙা পৰিশ্ৰমৰ মূল্য পায় নে ? কিন্তু হিচাপ কৰিলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দেখা যায় খেতিৰ শেষত কৃষকে এটা বৃহৎ শূন্যহে লাভ কৰে ৷ বিহপুৰীয়াৰ পুহমহীয়া পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপৰীত ছবি ৷ বিঘাই বিঘাই নষ্ট হ'ল গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কৰা আলু খেতি ৷ চিৰাল ফাঁট মেলিছে খেতিপথাৰত (Drought situation in Bihpuria) ৷

ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সু-খবৰ ৷ সোমবাৰৰ পৰা ১৫-১৮ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ’ব টীকাকৰণ (Assam Goverment to start vaccination for teenagers) ৷ ৪ জানুৱাৰীত অসম পাবহি অতিৰিক্ত ৮.১৬ লাখ পালি ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধক ।

কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ আক্ষেপ, "দিব্যাংগ, বিধৱাসকলৰ নিচিনা অনেক হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা" (Alligation of happening scam in arunodoi scheme) ৷ একাংশ ধনী লোকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পাবলগীয়াসকলে পোৱা নাই চৰকাৰী সুবিধাসমূহ ৷ সমষ্টিবাসীৰ কাষত থিয় হৈ খোদ বিধায়কে স্বীকাৰ কৰিলে এই কথা ৷

২০২২ বৰ্ষত ৰাজ্যত দৈনিক ১০ লাখ লিটাৰকৈ গাখীৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্য কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ (Agriculture and Animal Husbandry Department will produce 1 million liters of milk per day) । লগতে গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰা, ছাগলী আদিৰ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী কৰিব ৰাজ্যবাসীক । দেওবাৰে বোকাখাত আৱৰ্ত ভৱনত জনজাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ মাজত পাৱাৰ টিলাৰ, কৃষিজাত সামগ্ৰী আৰু খেলৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই । ইফালে ইয়াৰ পূৰ্বে বোকাখাতৰ গড়মূৰৰ জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানতো অংশ গ্ৰহণ কৰে কৃষিমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (Minister Atul Bora)।

এইবাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ যাব অসমৰ বিশাল তৈল ক্ষেত্ৰ (Central Government to auction oil field of Assam)। চৰকাৰে ভাৰতৰ মুঠ আঠটা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ব্লক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত গতাই দিবলৈ আন্তৰ্জাতিক নিবিদা আহ্বান কৰিছে । তাৰ ভিতৰত অসমৰ দুটাকৈ বিশাল তৈলক্ষেত্ৰ আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ক্ষেত্ৰ আছে ।

নতুন বছৰত হ’ব নেকি মূল্যবৃদ্ধিৰ নতুন অভিলেখ সৃষ্টি (Price rise in new year 2022) ৷ জানো আহক ক’ত ক’ত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷