গুৱাহাটী,১১ মাৰ্চ: আচ্ছে দিনৰ‌ সপোন দেখুৱাই দুবাৰকৈ শাসনৰ ক্ষমতা দখলৰ কৰা বি জে পি চৰকাৰৰ শাসনত অত্যৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা কোঙা কৰি পেলাইছে(Price hike in essential commodities) । বিশেষকৈ বি জে পিৰ ১০ বছৰীয়া শাসনকালত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । পেট্ৰ'ল, ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি, সঘনাই ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধি, ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহাৰ্য হ্ৰাস, আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক আৰ্থিক সমস্যাৰ পিনে ঠেলি দিছে ।

এতিয়া আকৌ শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে(National Highways Authority of India) টোলগেটৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে(Toll gate charges to be hiked from April) । অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা টোলগেটৰ মাচুল ৫ শতাংশ পৰা ১০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে(Toll tax increase 10 percent) । যাৰ‌ ফলত এতিয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এক্সপ্ৰেছৱেত ভ্ৰমণ কৰাটো ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ব্যয়বহুল হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মাচুল (হাৰ আৰু সংগ্ৰহ নিৰ্ধাৰণ) নিয়ম, ২০০৮ অনুসৰি শুল্ক সংশোধন হৈছে এক বাৰ্ষিক বিষয় । সংশোধিত টোল মাচুল বৃদ্ধি প্ৰস্তাৱটো অহা ২৫ মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ সকলো প্ৰকল্প ৰূপায়ণ গোটৰ (Project implement unit) পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদনৰ পিছত ১ এপ্ৰিলৰ পৰা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা টোলগেট মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।

সৰু চাৰিচকীয়া বাহন তথা লঘু বাহনৰ প্ৰতিটো ভ্ৰমণত অতিৰিক্ত ৫ শতাংশ টোলগেটৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু গধুৰ বাহনৰ বাবে টোলগেটৰ মাচুল ১০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । উল্লেখ্য ২০২২ চনত টোল মাচুল ১০ ৰ পৰা ১৫ শতাংশৰ ভিতৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল কৰা সকলো ধৰণৰ বাহনৰ শুল্কৰ মূল্য ১০ টকাৰ পৰা ৬০ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছিল ।

উল্লেখযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি হৈছে যদিও বহু ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাহন চলাচলৰ‌ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তথ্য অনুসৰি, ২০২২ বিত্তীয় বৰ্ষত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত সংগ্ৰহ কৰা টোল কৰ আছিল ৩৩,৮৮১.২২ কোটি টকা । যি পূৰ্বৰ বছৰৰ সংগ্ৰহৰ তুলনাত কমেও ২১ শতাংশ অধিক আছিল । ২০১৮-১৯ বৰ্ষৰ পৰা, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত সংগ্ৰহ কৰা টোলৰ পৰিমাণ ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ১,৪৮,৪০৫.৩০ কোটি মুঠ শুল্ক সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।

