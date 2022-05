গুৱাহাটী, ৭ মে' : 'ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা বছৰত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে (Economy of Assam is devastated under BJP government)।' এই মন্তব্য অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ । শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ বিধ্বস্ত অৰ্থনীতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বৰাই (Ripun Bora criticizes BJP government)। তেওঁ কয় যে ১০ মে'ত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ এবছৰ হ'ব ।

এই এটা বছৰত চৰকাৰৰ অদক্ষতা, ভুল অর্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ ফলত চৰকাৰে নিজা উদ্যোগত ৰাজহ আহৰণত ব্যৰ্থ হৈছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি-অনুদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অসমে পাবলগীয়া পুঁজি মোকলাই আনিব নোৱাৰাত চৰকাৰে ৰাজ্যখন চলাবৰ বাবে যধে-মধে বিভিন্ন সংস্থাৰ পৰা ঋণ ল'ব ধৰিছে । পূৰ্বৰ চৰকাৰে ২০১৬ চনত প্ৰায় ৩৫,০০০ কোটি টকা ঋণ এৰি যোৱাৰ পাছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই এবছৰীয় কার্যকালত এই ঋণৰ পৰিমাণ হ'লগৈ ১ লাখ ৪ হাজাৰ কোটি টকা ৷ অলপতে পুনৰ আৰু ১৬ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ ল'বলৈ মন্ত্রীসভাই অনুমোদন জনাইছে ।

এই ১৬ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ ল'লে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হ'ব ১ লাখ ২৪ হাজাৰ কোটি টকা । অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ জনমূৰি ঋণৰ বোজা ৩৭ হাজাৰ ১৫ টকা হ'ব । অসমক ভাৰতৰ ৫ খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিম বুলি কৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই এবছৰীয়া শাসন কালত জন্ম হোৱা প্ৰতিটো শিশুৱে মূৰত ৩৭ হাজাৰ ১৫ টকা ঋণৰ বোজা লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি দলে কথাই প্ৰতি যি সাফল্যৰ জয় ঢোল বজাই আছে এয়াই তাৰ নমুনা নেকি বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যৰ অর্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন বিভাগত ঠিকাদাৰ সকলক প্ৰায় ১৭ হাজাৰ কোটি টকা চৰকাৰে দিবলৈ বাকী আছে যাৰ ফলত ঠিকাদাৰসকলে এতিয়া পাবলগীয়া টকা মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বাবে নতুন কাম কৰিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে । যাৰ ফলত অনাগত দিনত অসমৰ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হ'ব ।

নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৫ বছৰত অসমক বানপানী মুক্ত কৰা হ'ব বুলি দিয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোৱা বছৰটোত অসমক বানপানী মুক্ত কৰিবৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰি বৰাই কয় যে বান ব্যৱস্থাপনা আঁচনিৰ বাবদ অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে পাবলগীয়া ২৪০০ কোটি টকা মোকলাই আনিব পৰা নাই । ঠিক একেদৰে ২০১৪ চনৰ পৰা আজি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ৮ বছৰীয়া কাৰ্যকালত NDRF শিতানত এক টকাও অনুদান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আনহাতে ১৯৬৯ চনৰ পৰা অসমে পাই অহা বিশেষ ৰাজ্যৰ মর্যাদাৰ সকলো অনুদান ২০১৫ চনৰ পৰা মোডী চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত অসমে প্ৰতিবছৰে প্ৰায় ৯ হাজাৰ কোটি টকা কেন্দ্রীয় সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ।

GST Councilৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসমে পাবলগীয়া ক্ষতিপূৰণ সঠিকভাৱে পোৱা নাই । যাৰ ফলত অসম ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ লগতে অসমৰ উন্নয়ন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । যোৱা বছৰটোত অসমৰ জিডিপি সৰ্বকালৰ ভিতৰত নিম্ন আছিল । আন ৰাজ্যৰ তুলনাত জনমূৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান একেবাৰে শেষত ।

পৰিসংখ্যা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২১-২২ চনত অসমৰ জনমূৰি আয় ১,০৫,৪৫৪ টকা যদিও এই সংখ্যা ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ আটাইতকৈ কম । আনকি আমাৰ কাষৰীয়া এখন সৰু ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাৰ জনমূৰি আয় ১,৪৫,৯১৮ টকা । এই সফলতাৰ কথা ক'বলৈকে অসম চৰকাৰে বর্ষপূর্তি পাতিছে নেকি বুলি চৰকাৰক ৰিপুন বৰাই সমালোচনা কৰে ।

২০২১-২২ বৰ্ষৰ বাজেটত আবণ্টন কৰা ৩০ শতাংশ ধন চৰকাৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰিলে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েল্টিৰ নামত অসমে পাবলগীয়া পুঁজি কেইবা বছৰ ধৰি মুকলি কৰি দিয়া নাই । অসমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন শিতানত বছৰি পাবলগীয়া টকাৰ পৰা প্ৰায় ১৭ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰতিবছৰে কৰ্তন হৈছে । অসমৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনে মাহী আই দৃষ্টি কিয় সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শৰ্মাই প্রতিবাদ কিয় কৰা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।

সভাপতি বৰাই অসম চৰকাৰৰ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানৰ আগমুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁ যে যোৱা বছৰটোত লাখ চাকৰি গনি গনি দিম বুলি কৈ বাঃ বাঃ লৈছিল-এতিয়া এক বছৰ ওকলি গ'ল-কেইটা চাকৰি দিলে ? যোৱা বিধানসভাত বিত্ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে জনাই যে যোৱা এবছৰত এতিয়ালৈকে মাত্র ১১৫৭ জনকহে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁ চৰকাৰক বৰ্তমান সংকটজনক বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এক শ্বেত পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

