গুৱাহাটী,৮ নৱেম্বৰ: চৰকাৰে বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষণা কৰা ৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল(6 years of demonetisation in India) । ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতে বিমুদ্ৰাকৰণ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে(TMC react on demonetisation) ।২০১৬ চনৰ ৮ নৱেম্বৰত বিজেপি চৰকাৰে কৰা বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি ইয়াৰ ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোক ক'লা দিন হিচাপে অভিহিত কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই(TMC Assam President Ripun Bora) ।

এই সন্দৰ্ভত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কয় যে ২০১৬ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে অবিবেচকী আৰু একনায়কত্ববাদী মনোভাৱেৰে কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবে বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষণা কৰিছিল । সেই দিন ধৰি প্ৰতিবছৰে এই দিনটো ক'লা দিন হিচাপে অভিহিত কৰা হৈ আহিছে । সেই সময়ত মোডীয়ে বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে ক'লা ধন ঘূৰি অহা, নকল নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ হোৱাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা নিৰ্মূল হ'ব বুলি কৈছিল(Demonetisation Six years) ।

বিমুদ্ৰাকৰণে কলা বেপাৰীকহে ধনী কৰিছে: তৃণমূল কংগ্ৰেছ

কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া(Reserve Bank of India)ৰ প্ৰতিবেদনত বিমুদ্ৰাকৰণৰ পাছতো বজাৰত প্ৰচলন হৈ থকা ৯৯.৯৯ শতাংশ ধন উভতি অহা বুলি প্ৰকাশ পাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বৰাই । অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কোনো ক'লা ধন উভতি নাহিল । সকলোখিনি অছিল বগা ধন । গতিকে বিমুদ্ৰাকৰণ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে ।

তেঁও লগতে কয় যে বিমুদ্ৰাকৰণ ঘোষণা কৰা দিনৰ পৰা ভাৰতৰ অৰ্থনীতি যিধৰণে বিধ্বস্ত হৈ গ'ল তাৰ পৰা আজিও মূৰ দাঙি উঠিব পৰা নাই । হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৰিপুন বৰাই । ইফালে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠসনসমূহে লাখ লাখ কৰ্মচাৰী চাটাই কৰাৰ ফলত দেশৰ জিডিপি হ্ৰাস হোৱা, জনমূৰি আয় শোচনীয় হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।

লগতে ৰিপুন বৰাই উল্লেখ কৰে যে মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । অৰ্থনীতিৰ বাবে এয়া শুভলক্ষণ নহয় । আনহাতে এতিয়াও বিভিন্ন সময়ত নকল নোট উদ্ধাৰ হৈ থকা বুলিও বৰাই অভিযোগ কৰে । আনহাতে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা যে বন্ধ হোৱা নাই, সেয়া আজি ওলাই পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেঁও বিজেপি চৰকাৰৰ এই জনবিৰোধী নীতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজক কথাবোৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই ।

আনহাতে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই বিমুদ্ৰাকৰণ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰী নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । ক'লা ধন উভতি অহা, নকল নোট প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা বিমুদ্ৰাকৰণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোক ক'লা দিৱস হিচাপে অভিহিত কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয় যে বিমুদ্ৰাকৰণে সাধাৰণ জনতাৰহে কঁকাল ভাঙিছে, একাংশ কলা বেপাৰীকহে ধনী কৰিছে । জালনোট বন্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে শেহতীয়া দিনবোৰত প্ৰায় ২০০ কোটি টকাৰ জালনোট উদ্ধাৰ হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে । আনহাতে অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বন্দীপ দত্তয়ো বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থনীতিত মাধমাৰ শোধাইছে বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি চৰকাৰক স্বৈৰাচাৰী আৰু জনবিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰে ।

