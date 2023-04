তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভূক্তিকৰণৰ দাবীৰে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ

গুৱাহাটী, 6 এপ্ৰিল: তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভূক্তকৰণৰ প্ৰস্তাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অতিশীঘ্ৰে প্ৰেৰণ কৰা তথা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সন্দৰ্ভত বুধবাৰে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে ৷ বুধবাৰে দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা হোৱা এই ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা, তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ তিৱা সুৰক্ষা সমিতি আৰু ঐতিহাসিক তিৱা ৰাজ দৰবাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে (Tiwa Students Union Protest) ৷

প্ৰতিবাদকাৰী সকলে হাতে হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্লেকাৰ্ড লৈ No sixth schedule no rest, ষষ্ঠ অনুসূচী আমাক লাগিবই, আমাৰ দাবী নাৰ্য দাবী আদি বিভিন্ন শ্ল'গানৰে উত্তাল কৰি তোলে চচলৰ পৰিৱেশ ৷ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি চেনিৰাম মালাং আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি কৃষ্ণ কোঁৱৰে কয় যে, ১৯৯৫ চনত বৰ্তমানৰ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছিল যদিও পৰিষদখন ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত নাছিল বাবে তিৱা জনগোষ্ঠী লোকসকলে ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে (Tiwa Autonomous Council) ৷ যিহেতু অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী বিবৃতিত অসমৰ জনজাতীয় স্বায়ত্ত পৰিষদ সমূহক সাংবিধানিক মৰ্যদা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, সেয়ে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভূক্তকৰণৰ প্ৰস্তাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অতিশীঘ্ৰে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় (Protest for Demanding Sixth Schedule) ৷

আনহাতে অসম বিধান সভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা, জনজাতি খণ্ড আৰু আবেষ্টনীৰ ভূমি অতিশীঘ্ৰে বেদখল মুক্ত কৰা, অধিসূচনাৰ সময়ত বাদ পৰি ৰোৱা তিৱা অধ্যুষিত গাঁওসমূহ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত অন্তৰ্ভূক্ত কৰি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (ATSU protest for Demanding Sixth Schedule) ৷ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শান্তি আৰু অহিংসাৰে হৈছে, কিন্ত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নললে পৰবৰ্তী সময়ত আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ তথা জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনকেইটাৰ নেতৃবৃন্দই (All Tiwa Students Union) ৷

