গুৱাহাটী, ১৭ মে' : চৰকাৰে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ন কৰি আহিছে যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিসমূহৰ পৰা বহু দূৰৈত আছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিশু । বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় দিশত অসমৰ ছবিখন যথেষ্ট দুখজনক (The picture of Assam on health front is very sad)। চৰকাৰে শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ যিমানেই ধন খৰচ নকৰক কিয় নাইবা বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ন নকৰক কিয় এতিয়াও অভাৱনীয় ৰূপত ভৱিষ্যতহীন হৈ আছে ৰাজ্যৰ পাঁচ বছৰৰ তলৰ ৩০ লাখ শিশু ।

পুষ্টিহীনতাত ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশু

পুষ্টিহীনতাত ভোগা এইসকল ভৱিষ্যৎ নাগৰিকৰ ৮৫ শতাংশই সম্পূর্ণ ভেকচিন গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত । উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত শোচনীয় অৱস্থাত আছে শিশুৰ ওজন আৰু দেহৰ গঠন । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে বুলি দাবী কৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰখনে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ এই সামগ্ৰিক বাধাগ্ৰস্ততাক লৈ মুঠেও চিন্তিত নহয় । সেই কথা শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ‘ৰিপ'ৰ্ট অব দা টেকনিকেল গ্ৰুপ অন প্ৰজেক্টেড পপুলেচন ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টেট'ৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।

ৰাজ্যখনৰ ৩২.৮ শতাংশ শিশুৰেই ওজন কম

তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনলৈ অসমত ৫ বছৰৰ তলত শিশুৰ সংখ্যা হ’ল ৩০,১৩,৬৯৮ টি । ইয়াৰ বিপৰীতে এনে বয়সৰ শিশুৰ সংখ্যা অৰুণাচল প্ৰদেশত ১,১০,৩৭৩ টি, মণিপুৰত ২,২৭,৮৮০ টি, মেঘালয়ত ২,৩৬,৭৩৬ টি, মিজোৰামত ৮৭,৫৫২ টি, নাগালেণ্ডত ১,৫৭,৮২৪ টি, ছিকিমত ৪৮,৭ ৪৪ টি আৰু ত্ৰিপুৰাত ২,৯৩,১১২ টি । এই শিশুসকলৰ ভিতৰত মাত্ৰাধিক পর্যায়ৰ শিশুৱে সম্পূর্ণ প্ৰতিষেধকৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ।

ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৱে পুষ্টিহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে

অসমৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৪,৪৩,৯৬২ টি শিশুৱহে সম্পূর্ণ প্ৰতিষেধক পাবলৈ সক্ষম হৈছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সম্পূর্ণ বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক সম্পূর্ণ ৰূপত পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৰাজ্যৰ ২৫,৬৯,৭৩৬ টি শিশুৱে । শিশুসকলৰ সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় এই প্ৰতিষেধকৰ নামত শ শ কোটি টকা কেন্দ্ৰই ব্যয় কৰিলেও এই বিয়াগোম আঁচনিয়ে অসমৰ দৰে উত্তৰ-পূবৰ আনকেইখন ৰাজ্যকো স্পর্শ কৰিব পৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক : হঠাৎ বৃদ্ধি গুৱাহাটী-শিলচৰৰ বিমান ভাড়া: পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈছে বিমান কোম্পানীয়ে

তথ্য অনুসৰি, এতিয়ালৈকে অৰুণাচলৰ ১৪,৭৮৪ টি শিশু, মণিপুৰৰ ২১,৪৩১ টি, মেঘালয়ৰ ৪৬,৫৩৫ টি শিশু, মিজোৰামৰ ১২,০৬৭ টি শিশু, নাগালেণ্ডৰ ১১,৯৪৫ টি শিশু, ছিকিমৰ ৫,৪৪৪ টি শিশু আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ৩৪,৫২৬ টি শিশুৱেহে সম্পূর্ণ টিকাকৰণ লাভ কৰিছে ।

উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত অসমৰ শিশুৰেই সৰ্বাধিক হাৰত ওজন কম

উল্লেখ্য যে, ৫ বছৰ বয়সৰ এটি শিশুৱে প্ৰথমটো বৰ্ষতে গ্ৰহণ কৰিব লাগে এপালি 'Bacillus Calmette Guerin (BCG)', তিনি পালি 'Diptheria, Pertussis and Tetanus Toxoid (DPT)', তিনি পালি ‘Oral Polio Vaccine (OPV) আৰু এপালি 'Measles' । এইসমূহৰ লগতে শিশু এটিয়ে প্ৰথম বছৰৰ পৰা ৫ বছৰলৈ গ্ৰহণ কৰিবলগা প্ৰায়বোৰ প্ৰতিষেধকৰ পৰাই বঞ্চিত ।

ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৰেই বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত

লক্ষণীয়ভাৱে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰতে অসমৰ শিশুৱেই সৰ্বাধিক হাৰ হিচাপতকৈ খীণ । ৰাজ্যখনৰ ২১.৭ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ । তেনেদৰে উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত অসমৰ শিশুৱেই সৰ্বাধিক হাৰত বিকাশত বাধাগ্ৰস্ত । ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৰেই বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত ।

তেনেদৰে উত্তৰ-পূৱৰ ভিতৰত অসমৰ শিশুৰেই সৰ্বাধিক হাৰত ওজন কম । ৰাজ্যখনৰ ৩২.৮ শতাংশ শিশুৰেই অপর্যাপ্ত ওজন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মান অনুসৰি উত্তৰ-পূৱৰ আন আন ৰাজ্য এইক্ষেত্ৰত ভালেমান আগবঢ়া । তথ্য অনুসৰি অসমৰ তুলনাত অৰুণাচলৰ ২৮ শতাংশ শিশুৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত, ১৩ শতাংশ শিশুহে অতিশয় খীণ আৰু ১৫ শতাংশ শিশুৰ পর্যাপ্ত নহয় ওজন ।

তেনেদৰে মণিপুৰত ২৩.৪ শতাংশ শিশুৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত, ৯.৯ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ আৰু ১৩.৩ শতাংশ শিশুৰহে ওজন কম । মেঘালয়ৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যেই বিকাশত ৪৬.৫ শতাংশই বাধাগ্ৰস্ত । পিচে মেঘালয়ৰ ১২ শতাংশ শিশুহে অতিশয় খীণ আৰু ২৬ শতাংশ শিশুৰহে পর্যাপ্ত নহয় ওজন ।

পুষ্টিহীনতাত ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশু

লগতে পঢ়ক : আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 533 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি

একেদৰে মিজোৰামৰ ২৮ শতাংশ শিশু বিকাশত বাধাগ্ৰস্ত, ৯.৮ শতাংশ অতিশয় খীণ আৰু ১২.৭ শতাংশ শিশুৰ পর্যাপ্ত নহয় ওজন । নাগালেণ্ডৰ ৩২.৭ শতাংশ শিশুৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত, ১৯.১ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ, ২৬.৯ শতাংশ শিশুৰ ওজন পর্যাপ্ত নহয় । ছিকিমৰ ২২.৩ শতাংশ শিশুৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত, ১৩.৭ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ আৰু ১৩.১ শতাংশ শিশুৰ ওজন কম । ত্ৰিপুৰাৰ ৩২.৩ শতাংশ শিশুৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত, ১৮.২ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ আৰু ২৫.৬ শতাংশ শিশুৰ ওজন কম ।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰজনন আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত অসমত বিগত ৫ বছৰত ১,৯৫৫ কোটি টকা খৰচ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ৰাজ্যখনৰ ৫ বছৰৰ তলত মুঠ ৩০,১৩,৬৯৮ টি শিশুৰ ভিতৰত ২৫,৬৯,৭৩৬ টি শিশু সম্পূর্ণ টিকাকৰণৰ পৰা বঞ্চিত ।

স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় দিশত অসমৰ ছবিখন যথেষ্ট দুখজনক

তেনেদৰে ৫ বছৰ অনুৰ্ধৰ অসমৰ ১০,৬৩,৮৩৫ শিশুৰ বিকাশ সুচাৰুৰূপে হোৱা নাই । ক'বলৈ গ’লে ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৱে পুষ্টিহীনতাত ভোগাৰ লগতে বিকাশ সম্পূৰ্ণৰূপে বাধাগ্ৰস্ত, ৰাজ্যখনত আছে অতিশয় খীণ ৬,৫৩,৯৭২ টি শিশু আৰু হিচাপতকৈ কম ওজন থকা শিশুৰ সংখ্যা হৈছে ৯,৮৮,৪৯৩ টি ।

উল্লেখ্য যে, শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা অনুদান লাভ কৰিছে ২০১৬-১৭ চনত ৩৬৬.৭৭ কোটি টকা, ২০১৭-১৮ চনত ৩৯৫.১৩ কোটি টকা, ২০১৮-১৯ চনত ৩৬৫.৪৪ কোটি টকা, ২০১৯-২০ চনত ৩৯২.০৭ কোটি টকা আৰু ২০২০-২১ চনত ৪৩৫.১৮ কোটি টকা । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৱে পুষ্টিহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে (Thirty five percent of children in the state who are malnourished) ।

লগতে পঢ়ক : লণ্ডনৰ আদালতত মুকুল হাজৰিকাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ