গুৱাহাটী,২৪ অক্টোবৰ: স্মাৰ্ট আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ ভেঙুচালি দেখুৱাই গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হ’বলৈ ধৰিছে একাধিক চুৰি কাণ্ডৰ ঘটনা (Robbery case in Guwahati) ৷ এইবাৰৰ মহানগৰীৰ বোন্দা অঞ্চলত চুৰি কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Robbery case at Bonda) । দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত বোন্দাৰ বিৰকুচি পথৰ অঞ্জন পৰাশৰ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Thief looted around 10 lacs property)।

ঘটনা অনুসৰি দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত পৰিয়ালটোৱে নগাঁৱস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে বাসগৃহটোৰ পৰা চোৰে লুটি নিয়ে প্ৰায় ১০ লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ সহ নগদ ধন, লেপটপ আদি সামগ্ৰী ৷ চোৰে লোকজনৰ বাসগৃহটোত প্ৰৱেশ কৰি পাঁচটাকৈ গদ্ৰেজৰ তলা ভাঙি সোণৰ আ-অলংকাৰ সহ অন্যান্য সামগ্ৰী খিনি লুটি নিয়ে।

লোকজনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁলোকে সন্ধিয়া ঘৰলৈ অভতি অহাৰ পিছতে সন্মুখৰ পৰা চোৰে সোমোৱা কোনো চিন লাভ নকৰে ৷ তেওঁলোকে ঘৰৰ পিছফালৰ গ্ৰীল খন চাওঁতেহে তলা ভাঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ কোঠালৈ আহি চাওঁতে গোটেই কোঠা বস্তু বাহানিৰে লণ্ড-ভণ্ড হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷

ঘৰৰ লোকজনে ঘৰৰ সীমাৰ দেৱালখন চাওঁতেই সেই পথেৰে চোৰ অহাৰ চিন পৰিলক্ষিত কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে সোমবাৰে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত (Panikhaiti police station)এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে চোৰ বিচাৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে (panikhaiti police investigation) ৷

ইফালে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কয় যে আৰক্ষীৰ সহায়ত হেৰুৱা সম্পত্তিখিনি ঘূৰাই পালে পৰিয়ালটোৱে সকাহ লাভ কৰিব ৷ এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰতেই আশাবাদী পৰিয়ালটো ৷ এতিয়ালৈ পৰিয়ালটোৱে কোনো লোকক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

