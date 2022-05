গুৱাহাটী ২৪ মে': আগতীয়া বৰষুণ আৰু তাকে লৈ সৃষ্টি হোৱা বান-গৰাখহনীয়াই অসমবাসীৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তোলাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ কৃষি ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছে সংসদীয় সমিতিৰ এটা ২২ জনীয়া সাংসদৰ দল । এই সাংসদৰ দলটোৰ অসম পদাৰ্পনক‌লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু পশু পালন বিভাগকে ধৰি কেইবাটাও আনুসংগিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিভাগ ।

যি সময়ত চৰকাৰী বিভাগ সমুহে ৰাজ্যৰ বানপীড়িত কৃষক আৰু পশু পালক সকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে গাঁৱে‌ গাঁৱে গৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত বিভাগ আৰু বিষয়াবৰ্গ ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে এইসকল সাংসদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আলপৈচান ধৰাত ।

ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ এক সুত্ৰই জনোৱা মতে, কৃষি‌ আৰু পশু পালনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যত চলি থকা ধ্বজাবাহী আঁচনি সমুহৰ জড়িয়তে কি কি কাম কৰা হৈছে তাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে গঠিত সংসদীয় সমিতিৰ এটা দল আজি আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে । কেৱল সাংসদ সকলেই নহয়, এই সজাতি দলটোৰ সদস্য হৈ আহিছে সাংসদ সকলৰ পত্নী, পুত্ৰ, কন্যাকে ধৰি পৰিয়ালৰ সদস্য সকলো (Team of MPs visit Assam with families to see agricultural development) । এই লোকসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ দুখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত সকলো ধৰনৰ আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু তাৰ বাবে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আমোল-বিষয়া যোৱা কেইবাদিনো ধৰি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুটা দশকত অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু বিশ্ব বেংকৰ দৰে সংস্থাৰ অৰ্থ সাহাৰ্যৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ৰূপায়িত হৈ আছে (Various agriculture schemes in Assam with World Bank fund) । বিশ্ব বেংকৰ ঋণ সাহাৰ্যৰে চলি থকা 'এপাৰ্ট'ৰ দৰে প্ৰকল্পৰ উপৰি ব্ৰীঙিং গ্ৰীণ ৰিভ'লিউছন টু ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ দৰে বৃহৎ প্ৰকল্প অসমত ৰূপায়িত হৈছে । কিন্তু এই প্ৰকল্প সমুহৰ বিপৰীতে কি ৰাজহুৱা লাভ সম্ভৱ হ'ল সেই সন্দৰ্ভত সাধাৰন নাগৰিকক সদায় অন্ধকাৰতে ৰাখি থোৱা হৈছে । এনে নেতিবাচক প্ৰক্ৰিয়াই কাৰ্যত: সৰ্বসাধাৰণ কৃষকক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ মুলধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে বুলি সততে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।

তেনে এক অৱস্থাৰ মাজতে সাংসদৰ দল এটাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কৃষিখণ্ডৰ পৰ্যবেক্ষণৰ নামত প্ৰমোদ ভ্ৰমনতহে অসমলৈ অহা কাৰ্যই সচেতন লোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । আনহাতে, ৰাজ্যৰ প্ৰায় ত্ৰিশখন জিলা বানৰ কবলত পৰাৰ সময়ত এই সংসদীয় সমিতিৰ সদস্য আৰু পৰিয়ালক ক'লৈনো ভাল খেতিৰ নমুনা দেখুৱাবলৈ নিয়ে তাকে লৈ বিভাগ কেইটাৰ আমোলা-বিষয়াসকল সমস্যাত পৰিছে । বিভাগীয় সুত্ৰটোৰ মতে, সাংসদৰ এই দলটোৱে ৰাজ্যখনৰ এনে দুৰ্যোগৰ সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ পৰিয়ালসহ ফুৰিবলৈও যাব, তাৰ বাবে অধিক ব্যস্ত হবলগীয়া হৈছে বিভাগ কেইটা ।

