স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

গুৱাহাটী ৫ জুলাই: শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ সন্মিলন ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ এই অনুষ্ঠানতে শেহতীয়াকৈ ৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ৮ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱৰ বিজয়ীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা হয় ৷ ৰাজ্যৰ মুঠ ১২৪৫ টা জনস্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানক সামৰি কৰা হৈছিল এই মূল্যায়ন ৷

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কঠোৰ হ’ব লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগ ৷ C আৰু D গ্ৰেড পোৱা স্বাস্থ্য খণ্ডসমূহে নিজাকৈ বিবেচনা কৰিব লাগিব যে কিয় তেওঁলোকে C, D গ্ৰেড পাবলগীয়া হ’ল ৷’’ পৰৱৰ্তী সময়ত C আৰু D গ্ৰেড পোৱাসকলে B গ্ৰেড পালৈ আৰু B গ্ৰেড পোৱা সকলে A গ্ৰেড পাবলৈ চেষ্ঠা কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

স্বাস্থ্য খণ্ডসমূহ চাফ-চিকুণ কৰি ৰখাৰ উপৰিও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধ ৰাখিব লাগিব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লগতে মাহে-মাহে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে জিলা স্বাস্থ্যখণ্ড বিষয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । স্বাস্থ্য খণ্ডসমূহৰ যন্ত্ৰ-পাতি বেয়া হোৱাৰ খবৰ পোৱালৈ ৩ মাহ লাগে NHM ক ৷ এই লেহেমীয়া ব্যৱস্থাক লৈও কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । হাস্পতালৰ সমস্যা সম্পৰ্কে লগে-লগে NHM ৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷ প্ৰতিবছৰৰ নবেম্বৰ মাহত স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলিও সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

গুণোৎসৱৰ আৰ্হিৰেই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবেও প্ৰতিবছৰে মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্য বিভাগক । লগতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত শীঘ্ৰেই IVF সেৱা আৰম্ভ কৰাৰো ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

