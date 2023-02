গুৱাহাটী,২১ ফেব্ৰুৱাৰী: অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অন্তৰ্ৱতীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈৰ (SC Grants interim protection to MLA Akhil Gogoi) । এতিয়া আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব অখিল গগৈক(Akhil Gogoi will not be arrested) । ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ হ'ব । কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব অখিল গগৈক । CAA বিৰোধী আন্দোলনৰ(Assam Anti CAA protest) নেতৃত্ব লোৱাৰ বাবেই ১ বছৰ ৭ মাহ কাৰাবাস খাটি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ(Sivasagar MLA Akhil Gogoi) মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল । কিন্তু নিয়াৰ এই গোচৰৰ বাবে অখিল‌ গগৈয়ে পুনৰ কাৰবাস খটাৰ সম্ভাৱনাই গা কৰি‌ উঠিছিল । কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে নিয়াই ৰুজু কৰা গোচৰত নিয়াৰ আদালতে দিয়া ৰায়দান নাকচ কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে নিয়াই ৰুজু কৰা গোচৰত নিয়া আদালতে দিয়া ৰায়দান সম্পৰ্কত শেহতীয়াকৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল । নিয়াৰ গোচৰ নং 121/2021 ৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে নিয়াই অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব নোৱাৰাৰ বাবে নিয়াৰ আদালতে চাৰিওগৰাকীক ২০২১ বৰ্ষৰ ২১ জুলাইত জে'লৰ পৰা মুকলি কৰি দিছিল ।

ইয়াৰ পাছত নিয়াই পুনৰ এই শুনানিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল(NIA charge sheet against Akhil Gogoi) । পিছত এই গোচৰটোৰ পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত অখিল গগৈক নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । উক্ত গোচৰত জামিনৰ বাবে অখিল গগৈয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল । অৱশেষত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈৰ অন্তঃৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে । এতিয়া ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ হলেও নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখল গগৈক ।

লগতে পঢ়ক: Embankment near Aai river: আই নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধিবলৈ কোটি টকাীয়া মথাউৰিৰ শিলান্যাস মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ