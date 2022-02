গুৱাহাটী,১৭ ফেব্ৰুৱাৰী : সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰক চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে (Suprakash Talukdar elected as secretary of CPIM state committee)। কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ চহৰত চিপিআই(এম)ৰ ২৩ সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক সন্মিলনত (23rd Assam State Conference of CPIM) বৃহস্পতিবাৰে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰক চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় ৩৫০ গৰাকী নিৰ্বাচিত আৰু দৰ্শক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সন্মিলনৰ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰে ।

বিশিষ্ট বাওঁপন্থী নেতা তথা ৰাজ্যৰ কৃষক আন্দোলন নেতা প্ৰয়াত নন্দেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জেষ্ঠ্য সন্তান সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ১৯৭৭ চনত চিপিআই(এম)ৰ ছাত্ৰ সংগঠন এছএফআইৰ (SFI) লগত স্কুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা জড়িত হৈ পৰিছিল । ১৯৯২ চনত এছএফআইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । ১৯৯৭ চনত চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । তাৰ পাছত ১৯৯৭ চনত চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক মণ্ডলীৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

২০১৮ চনত তেওঁ চিপিআই(এম)ৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । চিপিআই(এম)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে ইটিভি ভাৰতৰ গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকক কয় যে অসমত বাওঁপন্থী সংগঠনবোৰে কাম কৰাৰ সুযোগ আহিছে ।

ৰাইজে অসমত বিজেপিৰ বিকল্প বিচাৰি আছে । গতিকে চিপিআই(এম)য়ে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বাওঁপন্থী দলবোৰক একত্ৰিত কৰি ৰাজ্যত বাওঁপন্থী শক্তিক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ৰাজ্যত আগন্তুক নিৰ্বাচনবোৰত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক :মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাচতে আৰম্ভ হ'ল নাম সলনি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া