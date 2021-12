গুৱাহাটী, 26 ডিচেম্বৰ : আত্মহত্যাৰ ঘটনাই শিহৰিত কৰি তুলিছে মহানগৰবাসীক (Alarming rate of suicide incident in Guwahati) ৷ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা আত্মহননৰ ঘটনাত শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী (Suicide Rate is Increasing in Guwahati) ৷ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় মানসিক হতাশগ্ৰস্ততাৰ কথা ৷ সেয়ে এই হতাশাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ সহজ উপায় হিচাপে বহুতে বাচি লয় আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পথ ৷

কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে, মহানগৰীত দৈনিক গড়ে এটাতকৈ অধিক আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জানুৱাৰী পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈ এটা সমীক্ষা চলাইছিল ৷ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত মহানগৰীত 373 টা আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আত্মহননৰ ঘটনা

উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৷ চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল ৷ মহানগৰ আৰক্ষীৰ তিনিখন জিলা ক্ৰমে পশ্চিম আৰক্ষী জিলাত মুঠ 141 টা, পূৱ আৰক্ষী জিলাত মুঠ 127 টা আৰু কেন্দ্ৰীয় জিলাত মুঠ 105 টা আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই ৷

শনিবাৰে আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে মহানগৰীৰ দৈনিক এটাতকৈ অধিক আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বিষয়টো চিন্তা কৰিবলগীয়া ৷ আত্মহত্যাৰ ঘটনা কিহৰ বাবে সংঘটিত হৈ আছে সেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া ৷

মানসিক সমস্যাত পৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাসকলৰ জীৱন ৰক্ষাৰ দায়িত্ব সকলোৱে ল’ব লাগিব ৷ মানসিক সমস্যাত পৰি মানুহে যাতে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত নলয় তাৰ প্ৰতি সমাজ দায়বদ্ধ হ’ব লাগিব ৷ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিষয়তো গুৰুত্বভাৱে লোৱা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ বিষয়তো সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰ লগতো আলোচনাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ৷

মানসিক সমস্যাত ভোগাসকলক সহায় কৰিবলৈ কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰ ওপৰতো মন্তব্য ৰাখে আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই ৷

