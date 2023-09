সামৰণি পৰিল অসম বিধানসভাৰ ৫ দিনীয়া শৰৎকালীন অধিৱেশন

গুৱাহাটী,১৫ ছেপ্টেম্বৰ: নৱনিৰ্মিত বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত প্ৰথমবাৰ বাবে যোৱা ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাচঁদিনিয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে । তিনিদিন চৰকাৰী আৰু দুদিন বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে বিধানসভাৰ পাচঁদিনিয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা নৱনিৰ্মিত বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত নিৰ্মাণ কৰা জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰে ।



শাসক বিৰোধীৰ বিভিন্ন বাক-বিতণ্ডাৰ‌ মাজেৰে বিধানসভাৰ‌ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনৰ কাম কাজৰ অন্ত পৰে । যোৱা তিনিদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত‌ বিচাৰি বিৰোধী দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু বিধায়ক অখিল‌ গগৈয়ে সদনৰ‌ মজিয়া উত্তাল‌ কৰি ৰাখে ।‌সদনৰ‌ ভিতৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

আজি বিধানসভা অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা আৰম্ভণিৰ‌ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত‌ বিচাৰি বিৰোধী দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক অখিল‌ গগৈয়ে সদনৰ‌ মজিয়া উত্তাল‌ কৰি ৰাখে । যাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই চাৰিবাৰকৈ সদন স্থগিত কৰিবলগীয়া হয় ।



বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা প্ৰশ্নোত্তৰৰ শিতানেৰে আৰম্ভ হয় । অধিৱেশন অন্তিম দিনা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগ, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগ, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, খনি আৰু খনিজ বিভাগ , ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ, তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগ, জলসিঞ্চন বিভাগ, পাহাৰ এলেকা বিভাগ, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰতাঁত বিভাগ, গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগ, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগ আদি বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সদনত দাখিল‌ কৰা হয় ।



উল্লেখ্য যে যোৱা ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাচঁদিনিয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত ২৬ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক গৃহীত কৰা‌ হয় । লগতে এখন বেচৰকাৰী বিধেয়ক সদনত‌ উত্থাপন কৰি আলোচনা কৰা হয় ।‌ মনকৰিৱলীয়া যে বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে উত্থাপন সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই অনুমতি দি অসমত বিদ্যুতৰ নাটনি বিষয়ত‌ আলোচনা কৰা হয় ।

ইফালে শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে অন্তিম দিনত কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত কৰা হয় । সদনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই উত্থাপন কৰা The Assam Backward Classes Commission (Amendment) Bill-2023, মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুয়ে উত্থাপন কৰা The Assam Repealing Bill-2023 , মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষানে উত্থাপন কৰা দুখন বিধেয়ক ক্ৰমে The Assam Gratuity (Amendment) Bill-2023 আৰু The Assam Plantation Provident Fund and Pension Fund and Deposit Insurance Link Scheme (Amendment) Bill-2023 গৃহীত কৰা‌ হয় ।‌

সদনত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই পাঁচখন কমিটি গঠনৰ অনুমোদন জনায় । বিধায়ক নুৰুল হুদাক সভাপতি হিচাবে লৈ গঠন কৰা চৰকাৰী হিচাপ কমিটী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক সভাপতি হিচাপে লৈ গঠন কৰা প্ৰাক্ কলন কমিটী, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক সভাপতি হিচাবে লৈ গঠন‌ কৰা ৰাজহুৱা উদ্যোগসমূহৰ কমিটী, বিধায়ক ভুৱন পেগুক সভাপতি হিচাবে লৈ গঠন কৰা অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতি কল্যাণ কমিটী আৰু বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক সভাপতি হিচাপে লৈ গঠন কৰা অন্যান্য পিছপৰা আৰু অধিক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ সমিতিক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অনুমোদন জনায় ।

লগতে পঢ়ক: Assam CM wife land scam: ৰিণিকি ভূঞাৰ ভূমি বিতৰ্কক লৈ উত্তাল সদন; ফালৰি কাটি বিহাৰ পালেগৈ হিমন্ত