কলাক্ষেত্ৰত উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ স্মৃতিত ছাত্ৰ দিৱস

গুৱাহাটী,৩১ মাৰ্চ: বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিতৃ স্বৰূপ উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত শুকুৰবাৰে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ দিৱস-২৩ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয়(Students Day in memory of Upendra Nath Brahma at Kalakshetra) । এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ড৹ ননী গোপাল মহন্ত ।

উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কেইবাখনো কল্যাণমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে । একেই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুঠ ৫২ হাজাৰ শিক্ষানুস্থানক মোবাইল টেবলেট বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ মুকলি কৰে । তদুপৰি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ জলপানি আগবঢ়োৱা হয়(Students Day observed in Kalakshetra) ।

সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগতে আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ লোৱা প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে ২৬,২২৫ গৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীক ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীক প্ৰতিবছৰে দুহেজাৰ টকা, একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীক চাৰি হাজাৰ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীক চাৰি হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে(Students Day-23 celebrated at Kalakshetra) ।

ইফালে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীসকলক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবদ ১০ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ’ব তাৰবাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৭.৭২ কোটি টকা মোকলাই দিব বুলি উল্লেখ কৰে । দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিতাপ ক্ৰয়ৰ বাবে ১৪০০ টকা ৩,৪১,৬৬৩ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবদ সৰ্বমুঠ ৪৯.৫৪ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত থকা শিক্ষাৰ্থীসকলক ৭,১৫৮ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

মুঠ ১৬,৭৬৩ গৰাকী হোষ্টেলত থকা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবদ সৰ্বমুঠ ১১.৯৯ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে চৰকাৰে ধন মোকলাই দিব বুলি এই অনুষ্ঠানতে উল্লেখ কৰে । এইসমূহ আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকল যে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব সেয়া নিশ্চিত ।

লগতে পঢ়ক: Assam CM slams Rahul Gandhi: ৰাহুল‌ গান্ধীক নৈতিকভাৱে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোক আখ্যা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ