গুৱাহাটী, 13 ছেপ্টেম্বৰ: শাসক বিৰোধীৰ বিভিন্ন বাক-বিতণ্ডাৰ‌ মাজেৰে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভাৰ‌ শৰতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনৰ কাম কাজৰ অন্ত পৰে । প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হয় ।‌ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনটোত জলসম্পদ বিভাগ, আৱকাৰী বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, অসম চুক্তি ৰূপায়ন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, পৰিবহন বিভাগ আদি বিভাগৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয় ।‌

বিধানসভাত ৰাজ্যত ৰঙা বাছৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰাৰ উদ্বেকজনক তথ্য পোহৰলৈ

বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সদনৰ‌ মজিয়াত দাখিল কৰে । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা The Assam Repealing bill- 2023, The Assam State Commission for Safai Karamchari bill-2023 আদি বিধেয়ক গৃহীত কৰা হয় ।‌

ৰাজ্যৰ ৭ মহাবিদ্যালয়ক ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত

ইফালে বিধানসভাত ৰাজ্যৰ ৭ মহাবিদ্যালয়ক ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত ঘোষণা কৰে । চৰকাৰে

শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, নগাঁও মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্র), জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়, গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয় আৰু বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুেৱে ।

মৃত্যুমুখী যাত্ৰা পৰিবহন বিভাগৰ বাছৰ

বিধানসভাত বুধবাৰে ৰাজ্যত ৰঙা বাছৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰাৰ উদ্বেকজনক তথ্য পোহৰলৈ আহে । অসম বিধানসভাত পৰিবহন বিভাগৰ বাছ সম্পৰ্কত বিধায়ক নুৰুল হুদাই সোধা প্রশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যত ৰঙা বাছৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰাৰ উদ্বেকজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিবহন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সদনত দাখিল কৰা তথ্যমতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ মুঠ নিজা বাছৰ সংখ্যা ৯২২খন । ইয়াৰে বৰ্তমান চলাচল কৰি আছে ৬৬১ খন বাছ । ৰুগ্ন বাছৰ সংখ্যা ২৬১ খন ৷

নগাওঁ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনত নিগমৰ মুঠ নিজা বাছৰ সংখ্যা ২৯ খন । ইয়াৰে ২০ খন বাছ চলাচল কৰি আছে আৰু ৯ খন মেৰামতিৰ অভাৱত আছে । মুঠ ৰুগ্ন ২৬১ খন বাছৰ ভিতৰত ২২০ খন লিজত দিয়াৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে ।

বেয়া অৱস্থাত থকা ৪১ খন বাছ আর্থিকভাৱে মেৰামতিৰ অনুপযোগীৰ (Beyond Economical Repairing) হেতুকে Scrapping ৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি পৰিবহন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সদনত তথ্য দাখিল কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ‌ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহন বিভাগটো এটা অকৰ্মণ্য বিভাগলৈ পৰিণত হৈছে । ৰুগ্ন অৱস্থাত থকা বাছসমূহ মেৰামতি কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ধনৰ অভাৱ‌ হৈছে নেকি বুলি বিধায়ক নুৰুল হুদাই প্ৰশ্ন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: University amalgamation: শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ক শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ