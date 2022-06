গুৱাহাটী, 8 জুন: জিলাসমূহত শিশু আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ লগতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ বিস্তাৰিতভাৱে পৰ্যালোচনাৰ বাবে গুৱাহাটীত আজিৰে এখন দুদিনীয়া ৰাজ্যিক স্তৰৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱা পৰ্যালোচনা সন্মিলনৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে । খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ দ্বাৰা আয়োজিত 'স্বাস্থ্য মন্থন' শীৰ্ষক ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱা বিষয়ক এই ৰাজ্যিক স্তৰৰ পৰ্যালোচনা সভা তথা কৰ্মশালাখন বুধবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উদ্বোধন কৰে (Health minister Keshab Mahanta)।

প্ৰতিখন জিলাৰে যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক, শিশু আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ জিলা ন'ডেল বিষয়া, ডিপিএম আৰু এনএইচএমৰ অধীনৰ জিলা কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থাপনা গোট (ডিপিএমইউ)ৰ কাৰ্যবাহীসকলক লৈ আয়োজিত এই দুদিনীয়া পৰ্যালোচনা সভা তথা কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অভিযান সঞ্চালিকা ডাঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সচিব মানস নাথ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ মনোজ চৌধুৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া পমী বৰুৱা, USAID NISHTHA JHPIEGO ৰ উপ-প্ৰধান ডাঃ ৰবিকুমাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সন্মিলন উদ্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তই কয় যে অসমত ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান উন্নীকৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত চিকিৎসা আন্তঃগাঠনিৰো চকুত লগা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । এই চিকিৎসা আন্তঃগাঠনিৰ উন্নয়নেৰে পূৰ্বতকৈ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ গুণগত মান দিনে দিনে উন্নত হৈ আহিছে যদিও শিশু আৰু মাতৃ সুৰক্ষিত স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন প্ৰতিফলিত হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে (Overall development of health sector in Assam) ।

সেয়ে অসমত নৱজাত শিশু আৰু প্ৰসূতি-মাতৃৰ লগতে নাগৰিকসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱাৰ মান অধিক উন্নত কৰাত আমি সকলোৱেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁ কয় । ইয়াৰ বাবে জিলাসমূহৰ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱা বিষয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ মুকলিমূৰীয়া পৰ্যালোচনাৰে এখন ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তই এই 'স্বাস্থ্য মন্থন' পৰ্যালোচনা তথা কৰ্মশালাৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা সত্ৰতো উপস্থিত থাকি কেইবাখনো জিলাৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱাৰ মূল বিষয়সমূহত চলাই থকা কামকাজৰ খতিয়ান লয় । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত শিশু আৰু মাতৃসকলকে ধৰি নাগৰিকসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱাক কেনেকৈ আৰু অধিক উন্নত কৰি তুলিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত এই দুদিনীয়া পৰ্যালোচনা সভা তথা কৰ্মশালাত বিতংকৈ আলোচনা কৰা হ'ব ।

বিশেষকৈ নৱজাতক শিশু আৰু প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাসকৰণ আৰু সুৰক্ষিত প্ৰতিষ্ঠানিক সন্তান প্ৰসৱ আদি বিষয়ৰ লগতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য দিশসমূহো এই পৰ্যালোচনা তথা কৰ্মশালাত গুৰুত্ব সহকাৰে চৰ্চা কৰি এইক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত অধিক ফলপ্ৰসু কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিব পৰা যাব বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে আশা কৰিছে ।

