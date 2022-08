গুৱাহাটী, ১৭ আগষ্ট : চৰকাৰী চাকৰিৰ বৃহৎ সংখ্যক পদ পূৰণৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ (State government is ready to conduct exam on large number of posts)। প্ৰায় ৩০ হাজাৰ পদৰ বাবে ৰাজ্যত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা । ইয়াৰ বাবে বুধবাৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । যোগ্য যুৱক-যুৱতীক স্বচ্ছভাৱে চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামগ্ৰিক দিশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰে (Assam CM review meeting on 3rd grade post written test)।

২৬ হাজাৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্রত কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ

অহা ২১ আগষ্ট, ২৮ আগষ্ট আৰু ১১ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ পদৰ বাবে প্ৰায় ১৪ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলো জিলা উপায়ুক্ত আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এক ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চযোগে মিলিত হয় । পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নিয়মাৱলী সম্পৰ্কে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আলোচনা কৰি কেতবোৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ২৬ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা (Assam CM announcement regarding written test of govt Job)।

সেই অনুসৰি ৱাটছআপত প্ৰশ্নকাকত লিক নহ'বলৈ দুঘণ্টাকৈ চাৰিঘণ্টাৰ বাবে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ । ২১ আৰু ২৮ আগষ্টত পৰীক্ষা হোৱা সকলো জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব ইন্টাৰনেট সেৱা । পৰীক্ষাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা । কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব নোৱাৰিব ম'বাইল ফোন ।

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'লে জিলা উপায়ুক্ত দায়ী হ'ব । ২৬ হাজাৰ চাকৰিত খেলিমেলি হ'লে দায়বদ্ধ হ'ব উপায়ুক্ত । পৰীক্ষাস্থলী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে পৰীক্ষাস্থলী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰি পৰীক্ষাসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । পৰীক্ষাৰ পৱিত্ৰতা বজাই ৰখাত কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব বুলি সদৰি কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা যিকোনো অসাধু শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকল সাজু থাকিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে । বৈঠকত মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত, ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনৰ লগতে অসামৰিক সেৱা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত আছিল ।

