গুৱাহাটী,২১ মে': গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত SFI আৰু DYFI ৰ সংবাদমেল(SFI and DYFI press conference at Guwahati Press Club) । সংবাদমেলত উচ্চ মাধ্যমিক টে'ট সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক অভিযোগ । উচ্চ মাধ্যমিক টে'ট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ জীৱনকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে খেলা কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজেৰে অসমৰ শিক্ষা জগতত ব্যাপক অৰাজকতা নমাই আনিছে বুলি SFI আৰু DYFIৰ ৰাজ্যিক কমিটীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Government accused of playing with life of TET pass candidates) ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদম মেলত DYFI ৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰিতু ৰঞ্জন দাস আৰু SFI ৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক নিৰংকুশ নাথে এই অভিযোগ কৰি কয় যে যোৱা ১৮ মে' ত হাইস্কুল টে'টৰ খেলিমেলিক লৈ চলা গোচৰৰ ৰায়দানত উন্মোচিত হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ নজিৰবিহীন অনিয়ম। শিক্ষা বিভাগে টে'টৰ ফলাফলত NCTEৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰাই নহয় নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাম কৰিবলৈ গৈ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে ।

SFIৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক নিৰংকুশ নাথে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টে’ট নিযুক্তি নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হোৱা বুলি দাবী কৰি থকাৰ সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উন্মোচিত হৈছে গুৰুতৰ বিসংগতি আৰু অনিয়ম ৷ অসম চৰকাৰৰ জ্ঞাতসাৰে হোৱা এই শৈক্ষিক অনিয়মৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ হাজাৰ-হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী বঞ্চনাৰ স্বীকাৰ হ‘বলগীয়া হৈছে ৷

হাইস্কুল টে’ট পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাত কৰা অনিয়ম শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ জ্ঞাতসাৰে হৈছে বুলি DYFIৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰিতু ৰঞ্জন দাসে দাবী কৰে । তেঁও লগতে কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত ‘গ্ৰেছ’ ব্যৱস্থা বাতিল কৰিছে ৷ একেটা ৰায়তে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ নিয়ম নীতি ভংগ কৰা কেইবাটাও দিশ উন্মোচিত হৈছে ৷

চৰকাৰে নিজৰ মইমতালিৰে কাম কৰা তথ্য ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত স্পষ্ট হৈছে ৷ বিভাগে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে NCTEৰ নিয়মাৱালী ভৰিৰে মোহাৰি নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰাৰ ফলতে এই অনিয়ম হ’বলৈ পাইছে ৷ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক টে’ট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো একে নীতি অনুসৰণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন হ'ব ৷

টে’ট পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়ালৈকে চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহে স্বচ্ছতা বজাই ৰখাৰ দাবী তুলি তেওঁ কয় যে চৰকাৰে স্বজন-তোষণ আৰু দুৰ্নীতি পৰিহাৰ কৰি খালী হৈ থকা সকলো শিক্ষক পদত টে'ট উত্তীৰ্ণক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।

