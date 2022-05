গুৱাহাটী, ৪ মে' : বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই মঙলবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দলটোৰ আভ্যন্তৰত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে (Names of GMC mayor has announced) ৷ দলীয় নেতৃত্বৰ এনে সিদ্ধান্তত ক্ষুব্ধ হৈ দলটোৰ আগশাৰীৰ যুৱ নেতা তথা একেৰাহে দুবাৰকৈ কাউঞ্চিলৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা শশাংকজ্যোতি ডেকাই ত্যাগ কৰে বিজেপি (Sashanka jyoti Deka resign from BJP) ৷ দলত্যাগ কৰিয়েই তেওঁ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।

শশাংকজ্যোতি ডেকাৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ইফালে, শশাংকজ্যোতি ডেকাৰ (Sashanka jyoti Deka resign from BJP)দলত্যাগ সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই । তেওঁ কয় যে, শশাংকজ্যোতি ডেকা দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আৰু তেওঁক দলে দুবাৰকৈ টিকটো দিছে । বিজেপিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অনুশাসন আৰু নিয়মানুবৰ্তিতা ।

তেওঁ কয় যে, শশাংকজ্যোতি ডেকাই মঙলবাৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কোৱা কথা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক নেতৃত্বই গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।

অসন্তুষ্টি থাকিব পাৰে যদিও আলোচনাৰ মাজেৰে মীমাংসা কৰিব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, দলৰ অনুশাসন কোনো কাৰণতে ভংগ কৰিব নালাগে ।

উল্লেখ্য যে, মেয়ৰ পদ নাপাই পাৰিষদ শশাংকজ্যোতি ডেকাই দলৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছিল যে, "পুৰণি নেতাক এলাগী কৰি বিজেপিত এতিয়া দাদাগিৰি চলিছে ।"

