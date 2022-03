গুৱাহাটী, 23 মাৰ্চ : মঙলবাৰে সমগ্ৰ অসমতে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ভাৰতীয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা পৰিষদৰ এক বিশেষ পাঠ্যক্ৰম (Special course for Indian First Aid Specialist in Assam) ৷ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনৰে পৰা চলি অহা আৰু মোডী চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ লগতে সংগতি ৰাখি এই বিশেষ পাঠ্যক্ৰমটো যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছে ৷ যিকোনো বিভাগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই পাঠ্যক্ৰম ৷

মঙলবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজিত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰি কৰে ভাৰতীয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক ড৹ তপন কুমাৰ ভৰালীয়ে ৷ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ড৹ ভৰালীয়ে কয় যে, ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ শীৰ্ষক এই পাঠ্যক্ৰমত উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য যিকোনো শাখাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱক-যুৱতীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব । এই পাঠ্যক্ৰম এবছৰীয়া । পাঠ্যক্ৰম সমাপ্তিৰ পাচত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ডিপ্লমা প্ৰদান কৰা হ’ব (Special course for Indian First Aid Specialist)।

ভাৰতীয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ পাঠ্যক্ৰম মুকলি

লগতে তেওঁ কয় যে, ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ হ’ব । প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী সকলে ৯৮৬৪০৯৪১৯০, ৮৪৭১৮২৮৮৮১ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । উল্লেখ্য যে, সংবাদমেলত ভাৰতীয় প্ৰাথমিক চিকিৎসা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ চাবাব আলমো উপস্থিত থাকে ।

