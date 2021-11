গুৱাহাটী, 26 নৱেম্বৰ : বছৰৰ পাচত বছৰজুৰি আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই অসমত চলি থকা বহুকেইটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ কাম(Slow Progress of Central Sponsored Projects), যাৰ ফলস্বৰূপে একপ্ৰকাৰ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়(Ministry of Development of North Eastern Region) । সেয়েহে এই প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ ধন অসমলৈ মোকলাই নিদিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ে ।

2020 বৰ্ষলৈকে সমগ্ৰ অসমত উত্তৰ-পূৱ পৰিষদৰ অধীনত সৰ্বমুঠ 66 টা কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । এইসমূহৰ ভিতৰত এনে কিছু প্ৰকল্পও আছে, যিসমূহৰ অনুমোদন 2004 বা 2005 চনতেই দিয়া হৈছিল । কিন্তু আজিকোপতি এই প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । আনকি চলিত 2021 বৰ্ষতো অসমৰ বাবে 25 টা কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে । অৱস্থা এতিয়া এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে, অসমত চলি থকা এই সকলো কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে অসম চৰকাৰৰ পৰা ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে বিচাৰিছে এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ।

দিছপুৰৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ এতিয়া বাৰুকৈয়ে অস্বস্তিত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ । কিয়নো সুদীৰ্ঘ সময় উকলি যোৱাৰ পাচতো বহুখিনি প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সোমবাৰে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকতো ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ।

উক্ত বৈঠকত এনে সকলো কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্পৰ কাম তৰিৎ গতিৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মন কৰিবলগীয়া যে, সম্প্ৰতি উত্তৰ-পূৱ পৰিষদৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হোৱা প্ৰকল্পসমূহৰ উপৰিও এন এল চি পি আৰ(NLCPR)ৰ অধীনত 188 টা প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে, ইতিপূৰ্বে কেন্দ্ৰই এন এল চি পি আৰ শিতানত অসমলৈ 562 টা প্ৰকল্পৰ অনুমোদন জনাইছিল আৰু এই সমুদায় প্ৰকল্পৰ বাবে মোকলাই দিছিল 2,713.08 কোটি টকা । ইয়াৰে 200.20 কোটি টকাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণপত্ৰ বা ইউ চি আজি পৰ্যন্ত অসমে দাখিল কৰিব পৰা নাই (Utilization Certificate of 200.20 cr) ।

এফালে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱা স্বত্বেও প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা আৰু আনফালে পুঁজি ব্যয়ৰ ইউ চি দাখিল কৰিব নোৱৰাৰ বাবে আগন্তুক দিনত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্প অনুমোদন দিয়াতো কেন্দ্ৰই বন্ধ কৰাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে । একাংশ চৰকাৰী বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বাবেই যে আজি এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া অনস্বীকাৰ্য ।

বৰাক নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে 2005 চনতে আৱন্টন দিয়া হৈছিল 19.27 কোটি টকা । সেই দলংখন কিন্তু আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । এয়া কেন্দ্ৰীয় প্ৰকল্প আধৰুৱা বা অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰোৱাৰ এটা মাত্ৰ উদাহৰণহে । এনে আৰু বহুকেইটা উদাহৰণ আছে । 2004 চনতে শিলচৰ-দোৱাৰবন্দ-গাগলেচাৰা সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 85.82 কোটি টকা আৱণ্টন দিছিল উত্তৰ-পূৱ পৰিষদে । আনকি ইয়াৰে 77.53 কোটি টকা মোকলায়ো দিয়া হৈছিল । সেই পথচোৱাৰ নিৰ্মাণকাৰ্য কিন্তু আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ৷

