আজিৰ কেবিনেটত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দি মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয় যে, অসমত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ জৰীপ কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ৷ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে, Director of Char Area Delevoment ক নতুনকৈ নামাকৰণ কৰি Director of Minority Affairs and Char area Delevoment কৰাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কৰা‌ হৈছে ৷ লগতে কেবিনেটে Director of Minority Affairs and Char Area Delevoment ক অসমত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ জৰীপ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷