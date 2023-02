গুৱাহাটী, ৫ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যত সাতখন নতুন কৰ্কট চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনে (Assam cancer care foundation) । ৰাজ্যখনৰ কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে অসমতে বিশ্বমানৰ সুলভ চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত গঠন কৰা এ চি চি এফৰ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত নতুন কৰ্কট চিকিৎসালয়কেইখনৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হয় (New cancer hospitals in Assam) ।

গুৱাহাটীৰ হোটেল ভিভাণ্টাত শনিবাৰে নিশা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত এ চি চি এফৰ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ অষ্টদশ সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (18th meeting of ACCFs Board of Directors)। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ডাঃ সিদ্ধাৰ্থ সিং, টাটা ট্ৰাষ্টৰ উপাধ্যক্ষ বিজয় সিং (Tata Trusts), এ চি চি এফৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক গৌতম চিন্তে, সঞ্চালক মণ্ডলীৰ বিশেষ আমন্ত্ৰিত সদস্য ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে (Meeting of Health Minister Keshav Mahanta with ACCF)। ইপিনে, পৰিচালনা মণ্ডলীৰ আনকেইগৰাকী সদস্যই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ মাধ্যমেৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।

ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনেৰে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ হৈছে এ চি চি এফ প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, তেজপুৰ আৰু মঙলদৈত নিৰ্মিত সাতখন কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰত ৷ এই বৈঠকত কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰকেইটাৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা ব্যৱস্থাৱলীৰ লগতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীকে ধৰি মানৱ সম্পদৰ যথাযথ উপলব্ধতাৰ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসহ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ সদস্যসকলে সবিশেষ আলোচনা কৰে (Construction of seven new cancer hospitals in Assam)। প্ৰকল্পটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তৰ্গত ডিফু আৰু শিলচৰৰ কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ অৱশিষ্ট নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি শীঘ্ৰে চিকিৎসা সেৱা মুকলি কৰিব পৰাকৈ উদ্বোধনৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

আনহাতে, এই প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নলবাৰী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, নগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু গোলাঘাটত স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা সাতখন নতুন কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত ৷ কৰ্কট চিকিৎসালয়কেইখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভণিৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰকল্প সঞ্চালকক সঞ্চালক মণ্ডলীয়ে দায়িত্ব দিয়ে । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰকেইটাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাজেট, ভূমি আৱন্টনৰ শেহতীয়া স্থিতি আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কৰ্কট চিকিৎসালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সংবৰ্ধন আদিৰ বিষয়েও বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় । তদুপৰি এ চি চি এফৰ ভৱিষ্যত কাৰ্য পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে সঞ্চালক মণ্ডলীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম চৰকাৰৰ যৌথ অংশীদাৰিত্বৰে গঠিত অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ অধীনৰ সাতখন অত্যাধুনিক কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে একেলগে উদ্বোধন কৰিছিল । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই এ চি চি এফ প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা সাতখন নতুন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।

