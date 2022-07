গুৱাহাটী, 23 জুলাই: দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷ মহাবিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত তৃতীয় লিংগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিৰ্ধাথে মুকলি কৰিলে প্ৰস্ৰাৱগাৰ, শৌচাগাৰ (Separate washroom for third gender students in Dispur college)৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ নৱজ্যোতি বৰাই শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই প্ৰস্ৰাৱগাৰ আৰু শৌচাগাৰ (Special Bathroom for third gender students)৷

তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে(Dispur college third gender students) সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰায় তৃতীয় লিংগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছিল ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰস্ৰাৱগাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছিল ৷ তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা সুকীয়া প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিছিল (Third gender Students demands Separate washroom) ৷

লগতে অনাগত দুই তিনিমাহৰ ভিতৰত তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এটা সুকীয়া জিৰণি কোঠা নিৰ্মাণৰ কৰি দিয়া হ'ব বুলিও অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনায় ৷ উল্লেখ্য যে, বৰ্তমানলৈ মহাবিদ্যালয়খনত 7 গৰাকীকৈ তৃতীয় লিংগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ণ কৰি আছে ৷

এনেধৰণৰ পদক্ষেপে তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থীক মহাবিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি আৰু অধ্যয়ণ কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাব বুলি আশাবাদী মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকী ৷ এইবৰ্ষতো কিছু সংখ্যক তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিছে বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনায় ৷

