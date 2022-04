গুৱাহাটী, 29 এপ্ৰিল : কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু লবীয়ে কংগ্ৰেছ দলক ভাঙি পেলাইছে বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শৰৎ বৰকটকীয়ে (Senior congress leader on failure of congress party)। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সম্মুখত বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ দলে ৰূপায়ন কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত (Congress protest at Rajiv Bhavan Guwahati) অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷

তেওঁ কয় যে, "কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ কি লবীয়ে কংগ্ৰেছ দলক ভাঙি পেলাইছে এতিয়া সেই বিষয়ে মন্তব্য নকৰোঁ । আমাৰ ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত আজি কংগ্ৰেছৰ এই দুৰাৱস্থা হৈছে । ক্ষমতাত থাকিলে আমি সকলো পাহৰি যাওঁ, সেয়া হ'ব নালাগে" ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনত, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত, পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত আৰু শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ উপৰ্যুপৰি পৰাজয়ৰ (Debacle of congress party in recent elections of Assam) পিছত কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শৰৎ বৰকটকীৰ এই মন্তব্যই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য ।

দুৰ্নীতি আৰু লবীয়ে কংগ্ৰেছ দলক ভাঙি পেলাইছে: শৰৎ বৰকটকী

শৰৎ বৰকটকীয়ে কয়, " কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ৰাজ্যত এতিয়াও কংগ্ৰেছ দল শেষ হৈ যোৱা নাই । অসমৰ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰত এজনকৈ হ'লেও কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক আছে । কংগ্ৰেছ দলক আগৰ অৱস্থালৈ ঘুৰাই আনিব লাগিব । ২০০১ চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক থাকোতে তৰুণ গগৈৰ লগত গাঁৱে গাঁৱে মানুহক লগ কৰিছিলো । এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মানুহৰ মাজলৈ যাব লাগিব । ৰাজীৱ ভৱনত বহি বক্তৃতা দি থাকিলে কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী নহয়’’ ।

লগতে পঢ়ক : নৈৰ দৰে বৈছে জনস্ৰোত : লক্ষ্যস্থান মোডীৰ জনসভা