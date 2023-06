উৎকট গৰমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি

গুৱাহাটী,৩ জুন: প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য । গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যজুৰি বিগত কেইদিন ধৰি উত্তাপ বৃদ্ধি পোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা (Heat wave hits normal life in Assam) । তথ্য অনুসৰি আগন্তুক কেইদিনমানলৈ উৎকট গৰমে দহিব ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰবাসীক । অসহনীয় গৰমৰ বাবে বিভিন্ন জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে (Schools in Guwahati change their teaching schedules) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীতো গৰমৰ বাবে সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময়সূচী (Education department notice for heatwave) । এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে এক জাননী জাৰী কৰা হয় । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা সন্দৰ্ভত জাননী জাৰী কৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে (Inspector s of schools notice for heatwave) । উৎকট গৰমৰ বাবে অহা ৫ জুনৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময়সূচী ।

জাননী অনুসৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত পুৱা ৭.৩০ ৰ পৰা ১২ বজালৈ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহত পুৱা ৭.৩০ ৰ পৰা ১২.৩০ বজালৈ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহত পুৱা ৭.৩০ৰ পৰা ১ বজালৈ পাঠদান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । আনহাতে পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা ছাঁ থকা ঠাই নাইবা শ্ৰেণীকোঠাত কৰাৰ বাবে জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

পৰৱৰ্তী জাননী জাৰী নকৰা পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশ বাহাল থাকিব । আনহাতে এই নিৰ্দেশনা চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব । উল্লেখ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া পুৱা ৯ বজাৰ পৰিৱৰ্তে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰ‍া আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।

শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ৷ অৱশ্যে জিলাসমূহৰ গ্ৰীষ্মপ্ৰৱাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়ুক্তসকলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত কেইদিন ধৰি উত্তাপ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হোৱাৰ উপৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী মূৰ্ছা যোৱাৰো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

এনে পৰিস্থিতিত অভিভাৱকসকলকে ধৰি সকলোৱে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰাৰ উপৰি বিদ্যালয় বন্ধ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছিল । বৰ্ত্তমান সময়ত প্ৰখৰ ৰ’দৰ বাবে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাটোৱেই সমস্যা হৈ পৰিছে জনসাধাৰণৰ বাবে ।

তেনেস্থলত ছাত্র-ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে সমস্যাৰ সন্মূখীন হৈছে । ইতিমধ্যে অহসনীয় গৰমৰ বাবে নগ‍াঁওকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰশাসনে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰিছে । শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীতো গৰমৰ বাবে পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হয় । সোমবাৰৰ পৰা নতুন সময়সূচী অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব ।

