গুৱাহাটী, ২৬ জুলাই : এতিয়াৰে পৰা নিজৰ খেয়াল-খুচিমতে চলিব নোৱাৰিব স্কুলবাছ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িওৱাৰ নামত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো বাহন । বাছৰ সন্মুখ আৰু পিছফালে “স্কুল বাছ” বুলি সকলোৰে দৃশ্যমান হোৱাকৈ লিখা থাকিব লাগিব ৷ যদিহে ভাড়াতীয়া বাছ হয় তেতিয়া “অন স্কুল ডিউটি” বুলি উল্লেখ থাকিব লাগিব ৷ মঙলবাৰে এই কথা সদৰি কৰে ৰাজ্যৰ সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত তথা অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে ৷

লগতে তেওঁ কয় যে, বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছত লিখা থাকিব লাগিব স্কুলৰ নাম, টেলিফোন নম্বৰ ৷ প্ৰতিখন স্কুলবাছ হ’ব লাগিব হালধীয়া ৰঙৰ । বাছত থাকিব লাগিব চিচি টিভি, জিপিএচ ব্যৱস্থা । আনকি থাকিব লাগিব ফাষ্ট এইড বক্স, ফায়াৰ এষ্টিংগুইজাৰ (School authorities will now have to monitor movement of buses) ৷

স্কুলবাছৰ আসনৰ তলত স্কুলবেগ ৰাখিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিব লাগিব ৷ লগতে খিৰিকীত গ্ৰীল লগাব লাগিব ৷ আৰু তেওঁ কয় যে, তদুপৰি স্কুলবাছৰ চালকজনৰ গধুৰ যান-বাহন চলোৱাৰ কমেও পাঁচ বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব । ৰেড লাইট অতিক্ৰম কৰাকে ধৰি মদ্যপান কৰি আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত বেগত গাড়ী চলোৱা আদি বিভিন্ন অপৰাধত বছৰত দুবাৰকৈ চালান কৰা চালকক স্কুলবাছ চলোৱাত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব ।

স্কুলবাছত চিচি টিভি জিপিএছ লগোৱাৰ লগতে কোনখন বাছ ক’লৈ যায়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ক’ত ক’ত উঠাব আৰু নমাব সেয়া স্কুল কতৃপক্ষই নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰয়োজনত শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাকৈ বাছত থাকিব লাগিব প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পৰিচাৰিকা (CCTV GPS Siren Must in All School Buses) ।

লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বাছত অভিভাৱক আৰু শিক্ষক উঠিব পাৰিব । দেশৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগে স্কুলবাছত অহা-যোৱা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সকলো সময়তে যাতে নিশ্চিত নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা লাভ কৰে সেই উদেশ্য জাৰি কৰা এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত তথা অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে মহানগৰ জিলাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধানসকলক সতৰ্ক আৰু সজাগ কৰি দিয়ে ৷

বিদ্যালয়সমূহে যাতে অহা ৩১ জুলাইৰ ভিতৰত স্কুলবাছত সকলো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা উন্নিতকৰণ কৰি আগন্তুক ১ আগষ্টৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিয়াত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আহ্বান জনায় । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাসমূহ উলংঘা কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পৰিবহণ বিভাগে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ সকিয়াই দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰি জনোৱা আহ্বানৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ লগতে তেওঁ কয় যে, এইক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অৱদান হ’ব মনকৰিবলগীয়া ।

এই উপলক্ষে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত সজাগতা অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক প্ৰসন্ন বৰাই আদৰণি ভাষণ দিয়াৰ পিছতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকাই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰছাত্ৰীকে নিজৰ সন্তান আৰু সম্পদ বুলি জ্ঞান কৰি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো অন্তঃকৰণে অনুভৱ এই ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

