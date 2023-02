চন্দ্ৰপুৰ-ডিগাৰু সংযোগী পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি

গুৱাহাটী,৬ ফেব্ৰুৱাৰী: নাৰেংগী-চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথ সংযোগী চন্দ্ৰপুৰ-ডিগাৰু সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Irregularities in construction of Chandrapur Digaru link road)। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই (Allegation of AASU against Contractor)। প্ৰধান মন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত প্রায় ৩ কোটি টকা ব্যয়ৰে চন্দ্ৰপুৰ-ডিগাৰু পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকা লাভ কৰিছিল ভবেন তালুকদাৰ আৰু প্ৰদীপ কলিতা নামৰ দুজন ঠিকাদাৰে । কিন্তু দুয়োজন ঠিকাদাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ একাংশ বিষয়া -কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি অতি নিম্নমানৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

আছুৰ নেতৃবৃন্দই অভিযোগ কৰা অনুসৰি, নিয়ম মতে পথটো ৫.৫ মিটাৰ বহল কৰিব লাগিছিল যদিও ৩.৫ মিটাৰহে বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যাৰ ফলত দুখন বাহন একেলগে চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগায়া হয় । আনকি পথটোৰ দাঁতিৰ নলাৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৮ এম এমৰ ৰ'দ ব্যৱহাৰ কৰি পাল মৰাৰ লগতে নলাৰ কাম আধৰুৱা কৰিয়েই ঠিকাদাৰে সামৰিছে দায়িত্ব । এই পথটোৰে খোজ কাঢ়ি যোৱাত স্থানীয় ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । ৰাইজে বিভাগক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতো বিভাগ তথা ঠিকাদাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা বুলিও ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ইপিনে ,এই পথটোৰ ঠায়ে ঠায়ে গাৰ্ড ৱাল দিব লাগিছিল যদিও এই ৱাল স্থাপন কৰা হোৱা নাই (Guard wall not constructed)। যাৰ ফলত বৰষুণৰ বতৰত পথটো খহি পৰাৰ আকাংক্ষাই দেখা দিছে । তদুপৰি এই পথটোৰ কাৰ্পেটিং নিম্নমানৰ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । পুৰণি কাৰ্পেটিং উঠাই নিদিয়াকৈয়ে তাৰ ওপৰতেই নতুন কাৰ্পেটিং কৰি পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলাই গৈছে ঠিকাদাৰ দুজনে । সেয়েহে পথটো বিজ্ঞান সন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে দাবী জনাইছে । চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই এই বিষয়টো তদন্ত কৰি বিভাগীয় বিষয়া,কৰ্মচাৰীৰ লগতে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত গণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে ।

