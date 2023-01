কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

গুৱাহাটী,২০ জানুৱাৰী: সকলোকে কন্দুৱাই অজান মুলুকলৈ যাত্ৰা কৰিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনে(Nilmani Phookan is no more) । যশস্বী কবিগৰাকীক হেৰুৱাই ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যৰ সাহিত্যিক সমাজ(Jnanpith awardee Nilmani Phookan) । ওৰেটো জীৱন অসমীয়া ভাষা আৰু কবিতাৰ সাধনাত ব্ৰতী মহান কবিগৰাকীৰ দেহাৱসানত ৰাজনৈতিক জগততো পৰিছে গভীৰ শোকৰ ছাঁ । শুকুৰবাৰে কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনৰ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁওস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(Sarbanada Sonowal at Nilmani Phookan home) ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈ সদ্যপ্ৰয়াত কবিগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰে । লগতে কবিৰ শোকস্তব্ধ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । সাংবাদিকৰ আগত সোণোৱালে কয়- "ওৰেটো জীৱন কবিতাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক সমৃদ্ধময় কৰি যোৱা কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনদেৱৰ প্ৰয়াণত আমি অত্যন্ত ম্ৰিয়মাণ । তেওঁৰৰ আত্মাই বৈকুণ্ঠত চিৰশান্তিৰে বিৰাজ কৰক, তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ।"

শ্ৰদ্ধাৰ নীলমণি ফুকনৰ ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্ব আৰু মৌমিঠা সৃষ্টিসম্ভাৰ জনজীৱনৰ বুকুত যুগ-যুগান্তৰলৈ সজীৱ হৈ ৰ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে সোণোৱালে । লগতে তেওঁ কয় যে তেওঁক যেতিয়া পূৰ্বতে লগ কৰিছিল তেওঁ সদায় অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছিল । অসমীয়া ভাষাক ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছিল । তেওঁৰ জাতিটোৰ প্ৰতি আকুণ্ঠ ভালপোৱা আছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বুধবাৰৰ পৰা গুৰুতৰভাবে অসুস্থ হৈ পৰিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকন । দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত কবিগৰাকী যোৱা মঙলবাৰে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে । বুকুত কফ জমা হৈ অৱস্থা জটিল হৈ পৰিছিল কবিজনাৰ(Nilmani Phookan health condition deteriorates) । সংকটজনক অৱস্থাত যোৱা বুধবাৰে বিয়লি মালিগাঁৱৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত কবিজনাক ভৰ্তি কৰা হৈছিল । সঞ্জীৱনী হাস্পতালত অসম চৰকাৰে পঠিওৱা এটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে কবিজনাক কেইঘন্টামান চিকিৎসা কৰিছিল ।

অৱশেষত বুধবাৰে নিশা ১১ বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু কবিগৰাকীৰ পুত্ৰৰ তত্বাবধানত কবিজনাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষ আই চি ইউলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ১১.৫৫ বজাত কবিগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । হাস্পতালৰ পৰা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ মালিগাঁৱত থকা বাসভৱনলৈ অনা হয় । তাৰ পিছত তেওঁৰ শেষ ইচ্ছা অনুসৰি বিয়লি তিনি বাজি ৩০ মিনিটত অসংখ্য গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতত ভূতনাথ শ্মশানত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।

