নিউজ ডেস্ক, 26 জানুৱাৰী :

‘‘যা কুন্দেন্দু তুষাৰহাৰা ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা ।

যা বীণা বৰদণ্ডমণ্ডিত কৰা যা শুভ্ৰবস্ত্ৰাবৃতা ।।

যা ব্ৰহ্মাচ্যুত-শংকৰ প্ৰভৃতিভিদেৱৈঃ সদা বন্দিতা ।

সামাং পাতু সৰস্বতী ভগৱতী নিঃশেষজাড্যাপহা ।।’’

আজি সৰস্বতী পূজা (Saraswati Puja 2023) ৷ ৰাজ্য তথা দেশবাসীয়ে বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আজি আৰাধনা কৰিব বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী বাগদেৱীক ৷ কিয়নো বাগদেৱীক পবিত্ৰ মনেৰে আৰাধনা কৰিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে ৷ আজিৰ দিনটোত ভক্তসকলে জ্ঞান, প্ৰজ্ঞা, সংগীত আৰু পৰিৱেশন কলাৰ আৰাধ্য হিচাপে গণ্য কৰা দেৱী সৰস্বতীক পূজা কৰা হয় ।

প্ৰতি বছৰে মাঘমাহৰ শুক্ল পঞ্চমী তিথিত সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় । সেইবাবে এই পূজাক শ্ৰীপঞ্চমী পূজা বা বসন্ত পঞ্চমী বুলিও জনা যায় (Saraswati Puja also known as Vasant Panchami or Basant Panchami) । এই পূজা বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । দিনটীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ আগবেলা পূজা অথবা নাম প্ৰসংগই প্ৰাধান্য লাভ কৰে ।

লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও সুন্দৰকৈ সাজপাৰ পৰিধান কৰি এই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে । পুষ্পাঞ্জলি নিদিয়ালৈকে সাধাৰণতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপবাসে থাকে (Saraswati Puja Vidhi) । পূজা অথবা নাম প্ৰসংগৰ শেষ হোৱাৰ পাচত মাহ-প্ৰসাদ বিলোৱা হয় । তাৰ পাচতে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহা অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰা হয় ৷

হিন্দু বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি, বসন্ত পঞ্চমী 2023 তিথি :

2023 ৰ বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি সৰস্বতী পঞ্চমী তিথিৰ লগন পৰিছে 25 জানুৱাৰীৰ পৰা 26 জানুৱাৰীলৈ (Shubh Muhurat of Saraswati Puja) । এই উৎসৱৰ শুভ মূহুৰাত 26 জানুৱাৰীৰ পুৱা 7:12 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:34 বজাৰ ভিতৰত থাকিব ।

বসন্ত পঞ্চমীত 4 টা শুভ যোগ আছে :

বসন্ত পঞ্চমী বা সৰস্বতী পূজাৰ দিনা চাৰিটা শুভ যোগ গঠন হৈছে । এই দিনটোত শিৱযোগ পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া 3:29 মিনিটলৈ । শিৱযোগৰ পিচতেই সিদ্ধ যোগ আৰম্ভ ৷ এই যোগ গোটেই দিনটো থাকিব ৷ ইয়াৰ পাচত আহিব শিৱ আৰু সিদ্ধযোগ ৷ যাক ক্ৰমে সৰ্বৰ্থ সিদ্ধিযোগ আৰু ৰবিযোগ বুলিও কোৱা হয় ৷

সৰ্বৰ্থ সিদ্ধি যোগ বিয়লি 6 বাজি 57ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পিচদিনা পুৱা 7:12 লৈ বৰ্তী থাকিব । একেদৰে, ৰবি যোগো বিয়লি 6:57 মিনিটৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 7:12 লৈ থাকিব ।