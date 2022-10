নিউজ ডেক্স, ৬ অক্টোবৰ : বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হয় বিজয়া দশমী বা দশেৰা । আনন্দ-উল্লাসৰ মাজেৰে দেশবাসীয়ে দুৰ্গতনাশিনী দুৰ্গাক অশুভ শক্তিক দমনৰ উদ্দেশ্যে অকাল বোধনেৰে আমন্ত্ৰণ জনাই দশমীত বিসৰ্জন দিয়ে (Vijaya Dashami celebrated in Assam) । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হয় বিজয়া দশমী (Dashehra celebrated in across India) ।

তাৰ সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰৰ দিনটোতেই পালন কৰা হয় অসমৰ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী (574th birth anniversary of Sankardev) । বৈষ্ণৱধৰ্মী লোকসকলৰ লগতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকেও জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মদিনটোত তেওঁৰ আদৰ্শৰাজিক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভক্তিৰসেৰে জীপাল হৈ উঠে ৰাজ্যৰ নামঘৰসমূহ । লগতে নামধৰ্মৰ অমিয় বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰে ৰাজ্যৰ চৌদিশ। অসমৰ লগতে দেশ তথা বিদেশৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ তিথি (Sankardev birth anniversary celebrated in Assam) ।

নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা মুখৰিত হৈ পৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে ৷ ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ দৰে নলবাৰীতো বুধবাৰে দেখা পোৱা যায় একেই পৰিবেশ (Sankardev birth anniversary celebrated in Nalbari) ৷ নলবাৰীৰ বালিকৰিয়া মালিপাৰা শঙ্কৰদেৱ নামঘৰত ভকত-বৈষ্ণৱসকলে নাম-কীৰ্তন কৰি, চাকি-বন্তি জ্বলাই, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে গুৰুজনাক সেৱা জনায় ।

ভকত-বৈষ্ণৱৰ ঘৰৰ পদূলিত কলগছৰ তলত চাকি জ্বলাই গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত শৰাই আগঢ়ায় । নলবাৰীৰ বালিকৰিয়া মালিপাৰা শঙ্কৰদেৱ নামঘৰত পুৱা ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত উলিওৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ৷ আনহাতে, নলবাৰী জিলাৰ মৰোৱা সন্ধা, ঘগ্ৰাপাৰ, বৰতলাৰ নামঘৰসমূহতো নাম-কীৰ্তন, হৰিনামৰ ধ্বনি, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আদিৰে পালন কৰা হয় গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে সোণাৰিৰ টিমন বৰটানি নামঘৰতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় (Sankardev birth anniversary celebrated in Sonari) । এই উপলক্ষে টিমন বৰটানি ভেচেলী নামঘৰত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় ভাগৱত পাঠ । গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি হৰিনাম-কীৰ্ত্তনত মুখৰিত হৈ পৰে সোণাৰিৰ টিমন বৰটানি নামঘৰ ।

একেদৰে জোনাইতো ঐতিহ্যমণ্ডিত কেন্দ্ৰীয় সাৰ্বজনীন নামঘৰত গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হয় (Sankardev birth anniversary celebrated in Jonai) । অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অন্যতম পুৰোধা ব্যক্তি তথা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ধৰ্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু সমাজ জীৱন বিকশিত কৰি জাতীয় সংহতিৰ আদৰ্শৰ আলোকেৰে উদ্ভাসিত কৰা জাতিৰ জনকস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ জোনাই সাৰ্বজনীন নামঘৰত পালন কৰা হয় ৷

ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাইত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত আৱিৰ্ভাৱ তিথিত বুধবাৰে পুৱা নাম-প্ৰসংগৰ পিছতে নামঘৰৰ পৰা ভাগৱত আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উলিওৱা হয় । দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমদিনা পুৱা ৬.০০ বজাত পুৱাৰ প্ৰসঙ্গৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ধৰ্ম গগৈয়ে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে ।

তাৰ পিছত বৃক্ষৰোপণ, চিত্ৰাঙ্কন, কুইজ আৰু ঠাইতে লিখা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । আনহাতে, পুৱা ১১ বজাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপক কুমাৰ দলেয়ে গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখে ।

