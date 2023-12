আনহাতে তেখেতৰ প্ৰৱন্ধ সংকলন হৈছে পৰমেশ্বৰ আছে নাই, চৰ্যাগীত আৰু বৌদ্ধ তন্ত্ৰ, ধৰ্মৰ প্ৰাণতত্ত্ব, Nilachal Kamakhya: Her History and Tantra, Scientific Evidence for Vedic Astrology, ৰত্নজ্যোতিষ আৰু বিজ্ঞান, Century old Castes, Tribes and Guild, জ্যোতি দ্বিভাষিকৰ বুৰঞ্জী, ৰূপোপজীৱিনী বনাম দেহোপজীৱিনী (প্ৰাপ্তবয়স্কৰ যৌনজ্ঞান গ্ৰন্থ) আদি । তেখেতে ৰচনা কৰা অভিধানখন হৈছে জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধান । তেখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ হৈছে ‘সোণৰ চামুচ মুখত লৈ’ । আনহাতে বড়ো সাহিত্যৰ বাবে বিশিষ্ট লেখক নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সাহিত্য অকাদেমি বঁটা ৷