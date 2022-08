গুৱাহাটী, 12 আগষ্ট: নিশা কিমান সুৰক্ষিত মহানগৰী ? নিশা হ’লেই একাংশ সুৰামত্ত চালকৰ অতপালিয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে মহানগৰখনত ৷ গুৱাহাটীৰ বোন্দাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Bonda)৷

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া AS 01NC 6823 নম্বৰৰ ডি আই পিকআপ ভান এখনৰ চালকজনে লালমাটিত বাৰ্থদে খাবলৈ গৈছিল ৷ বাৰ্থদে খাই আহি সুৰামত্ত চালকজনে প্ৰথমে বোন্দাস্থিত কেইখনমান দোকান মহতিয়াই লৈ যায় ৷ ইয়াৰ পিছতে ভানখন পলাই গুচি যায় যদিও কিছু সময়ৰ পিছতে ভানখন পুনৰ উভতি আহে ৷ সুৰামত্ত চালকজনক গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা যুৱকসকলে সোধপোছ কৰি উভতি যাবলৈ দিয়ে যদিও চালকজনে বোন্দা খেলপথাৰত দোকান বন্ধ কৰি উভতি অহা এগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই লৈ যায় (One women spot dead at Bonda)৷

মহানগীৰৰ ৰাজপথত সুৰামত্ত চালকৰ অতপালি

ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী মহিলাগৰাকীয়ে বোন্দাস্থিত নিজৰ দোকান বন্ধ কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সেই সময়তে ডি এই ভানখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় ৰিণা দাস নামৰ মহিলা গৰাকী ৷ ইফালে ভানখনে চলোৱা তাণ্ডৱলীলাত কেবাখনো দোকান পোহাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় ব্যবসায়ী সকলৰ ৷

এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ডি আই ভানখন । লগে লগে স্থানীয় লোকে পানীখাইতি আৰক্ষীক (Panikhaiti Police) খবৰ দিয়াত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই পর্যন্ত পানীখাইতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব পৰা নাই ডি আই ভানখনৰ চালকজনক ৷

লগতে পঢ়ক: Road accident in Nagaon: নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত সাংবাদিক ৰঞ্জিত শৰ্মা