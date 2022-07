গুৱাহাটী, ৬ জুলাই : চৰকাৰী কাম-কাজ কৰাৰ সুচলতা (ease of doing government work) চমুকৈ ইঅ'ডিবি (EODB) সন্দৰ্ভত বাণিজ্য, উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্রতিষ্ঠান তথা সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্রী বিমল বড়াই আজি জনতা ভৱনত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত এক পর্যালোচনা সভাত মিলিত হয় (Minister Bimal Bara review meeting at Janata Bhawan) ।

উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ সমন্বয়ক বিভাগ (ন'ডেল বিভাগ) হিচাপে থকা 'ইঅ'ডিবি'ৰ এই পর্যালোচনা সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগতে পৰিবহণ, শ্রম, গৃহ আৰু চহৰ পৰিক্ৰমা, ৰাজহ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, কৰ বিভাগ, দক্ষতা উন্নয়ন, বন আদি কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় সুবিধা-অসুবিধাসমূহ দাঙি ধৰে । সভাত পাৱাৰ পইণ্ট প্রেজেণ্টেচনৰ জৰিয়তে ইঅ'ডিবিৰ কাম-কাজৰ অগ্রগতি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰোৱা হয় (Bimal Bora was informed about progress of EODB) ।

EODBৰ পৰ্যালোচনা সভাত মন্ত্ৰী বিমল বড়া

সম্প্রতি ২৮ টা বিভাগত এই সন্দৰ্ভত কাম-কাজ চলাই থকা হৈছে যদিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই দিশত সফলতা লাভ কৰিব পৰা যাব বুলি সভাত বিষয়াসকলে মত প্রকাশ কৰে । প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই নি যিকোনো কাম-কাজ সহজতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে যাতে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই এই প্রয়াস চলোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বড়াই বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ পৰা এই দিশত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা কামনা কৰে ।

মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ পৰ্যালোচনা সভা

ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈয়ে অনলাইনযোগে সহজে জনসাধাৰণক কাম-কাজ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলক আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাই (Bimal Bora Calls upon officials to work sincerely)মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ কার্যালয়ত বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ মাজত সভা অনুষ্ঠিত কৰি পর্যালোচনা কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিভাগৰ নিম্নতম পদৰ পৰা শীর্ষ বিষয়ালৈকে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অৱগতকৰণৰ বাবে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় । সভাত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সচিব এছ লক্ষ্মণন, পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত আদিল খান, উদ্যোগ বিভাগৰ আয়ুক্ত ঐনাম এছ কুমাৰ সিং, গৃহ আৰু চহৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব ভাস্কৰ ফুকনকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

