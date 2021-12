গুৱাহাটী, 12 ডিচেম্বৰ : অসম আৰু অসমীয়া বিৰোধী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন গৃহীত হোৱাৰ দুটা বছৰ হ'ল । জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত বহু নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল(CAA protest in Assam) ৷ এই আইনখনৰ প্ৰসংগত শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Reaction Of Debabrata Saikia on CAA) ।

শইকীয়াই কয় যে, "বছৰ বাগৰি আছে ৷ অসম আৰু অসমীয়াক অন্ধকাৰত ৰাখি জাপি দিয়া ক’লা আইনখনক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে । এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি ৫ জনকৈ তেজাল অসমীয়া যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে । কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে এজনো শ্বহীদৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰি সান্ত্বনা দিবলৈ সময় নাপালে" ।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

"মই এই ক’লা আইনখনৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকীত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে, এই আইনখন অসম‌ চুক্তিৰ পৰিপন্থী আৰু ইয়ে অসম চুক্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিব । গতিকে অসম আৰু অসমীয়াৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰক্ষাৰ বাবে ৰাজনৈতিক লাভালাভক আওকাণ কৰি জাতিৰ স্বাৰ্থত কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনো বাতিল কৰক ৷ ইয়াৰ লগতে শ্বহীদসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়ক" বুলি দাবী উত্থাপন কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : Anti CAA movement: দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে লুৰীণে