গুৱাহাটী,২১ ছেপ্টেম্বৰ: "আইন যে সকলোৰে বাবে সেই থকা বিজেপি চৰকাৰে মানিব নিবিচাৰে ।" এই বক্তব্য বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ(Leader of Opposition Debabrata Saikia) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে নিযুক্তিকে ধৰি চাকৰিৰ বদলিকৰণ তথা ঠিকা আদিৰ ক্ষেত্রত মন্ত্রী-বিধায়কৰ অঙহী-বঙহীক নিয়ম উলংঘা কৰি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়(Allegations of corruption in job transfers and contracts etc) ।

তেওঁ কয় যে পৰ্টেলৰ যোগেদি বদলিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও অজ্ঞাত হৈ আছে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্রী নাইবা বিধায়কৰ সম্পৰ্কীয় লোকসকলৰ পচন্দৰ স্থানত বদলিকৰণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে । এইটো ভাল হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আইন যে সকলোৰে বাবে সেই কথা চৰকাৰখনে মানিব লাগে বুলি কয় ।

বিজেপি চৰকাৰে আইন মানিব নিবিচাৰে: দেবব্ৰত শইকীয়া

লগতে বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত বিল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে APDCLয়ে যদি নিজাববীয়াকৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে তেন্তে সেয়া আইন বিৰোধী কাম(Debabrata Saikia on increase in electricity bill) । আনহাতে নতুন মিটাৰ লোৱাৰ ক্ষেত্রত বহু দিশ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা হয় । কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ উৎপাদনকাৰীৰ বিপৰীতে দালালৰ যোগেদি লোৱা হৈছে । এয়াও এক গম্ভীৰ বিষয় । ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

বিদ্যুৎ বিভাগত মিটাৰৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ইয়াৰ তদন্ত দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ ওচৰত দাবী জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতি ইউনিটত যদি নিজাববীয়াকৈ ৩০ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে তেন্তে সেইটো ডাঙৰ অপৰাধ । আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে তেওঁ কোনো ভিতৰুৱা আলোচনাৰ অংশীদাৰ নহয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন হ'ব সেইটো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীক নিৰ্বাচিত কৰি দিয়াৰ বাবে কোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নিজ সমষ্টিতে ৰাইজৰ ৰোষত বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা