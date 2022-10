গুৱাহাটী,৬ অক্টোবৰ: অসম চৰকাৰৰ চিকিৎসা খণ্ডত চলি থকা চৰম গাফিলতিৰ ফলত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান সংগীত শিল্পীয়ে অকালতে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল । এই অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ (Reaction of Debabrata Saikia on death of Tejaswita)। উল্লেখ্য় যে গীত, নৃত্যৰে লাখ লাখ জনতাক মোহছন্ন কৰা মাজুলী কমলাবাৰীৰ দৰিয়া গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় শিশু শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ (১৪) বুধবাৰে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ।

ঘৰৰ ওচৰতে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিবেশন কৰিবলৈ যোৱা তেজস্বিতা বৰুৱা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত লগে লগে গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ (Garhmoor Civil Hospital) নিয়া হয় যদিও মৃত্যু হয় । প্ৰতিভাৱান তেজস্বিতাৰ আকস্মিক মৃত্যুক সহজভাৱে মানি ল’ব পৰা নাই মাজুলীবাসীয়ে (Reaction on death of Tejaswita Baruah) । চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই শিশু শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তেজস্বিতাৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰটোৱে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰাৰ লগতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ বাবেই মৃত্যু তেজস্বিতাৰ : শইকীয়া

এই ঘটনাকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই । তেওঁ কয়, ‘‘অক্সিজেনৰ অভাৱত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰিছো । এই ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ কথা কৈ থকা সময়তে অক্সিজনৰ অভাৱ হোৱাৰ কথাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক’’ ।

তেওঁ এই ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰে । বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, বিধানসভাৰ শেহতীয়া অধিবেশনত তেওঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাজুলীত ২৫ খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনা, ৫ খন আই চি ইউ বিচনা, ৫ খন ভেণ্টিলেটৰযুক্ত বিচনা থকাৰ কথা কৈছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব বুলি ভবা নাছিলো ।

তেওঁ বিধানসভাত ভুল তথ্য দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ মাজুলীৰ ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰাৰ লগতে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনায় । উল্লেখ্য় যে, তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পাছতে নিলম্বন কৰা হয় গড়মূৰ চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক অমূল্য গোস্বামীক কৰা হৈছে নিলম্বন । স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: দুৰ্বৃত্তৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশুসহ এজন লোক