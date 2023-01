বাঘ হাজৰিকা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান মেহদী আলম বৰাৰ

গুৱাহাটী, ১১ জানুৱাৰী : শেহতীয়াভাৱে বাঘ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত চলি থকা বিতৰ্কৰ (Bagh Hazarika controversy in Assam) প্ৰসংগত বুধবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত কেইবাগৰাকীও বুদ্ধিজীৱী, ৰাজনৈতিক নেতা আৰু মুছলমান সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে (muslim scholars reacted on CM remarks) । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত বাঘ হাজৰিকা নাছিল বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক প্ৰত্যাহবান জনাই ৰাজনৈতিক নেতা মেহদী আলম বৰাই কয়, "শেহতীয়াভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাম্প্ৰদায়িক মনোভাবেৰে বাঘ হাজৰিকা অসমত কোনোদিনেই নাছিল বুলি কৰা উক্তিক আমি নাকচ কৰিছোঁ (Himanta Biswa Sarma controversial remarks) ।"

তেওঁ কয় যে এয়া এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ । অসমৰ হিন্দু-মুছলমানক ভাগ ভাগ কৰাৰ বাবে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে । বাঘ হাজৰিকাৰ ইতিহাস দাঙি ধৰি তেওঁ কয়, বাঘ হাজৰিকাই এখন সুকীয়া আসন দখল কৰি আছে । বুৰঞ্জীবিদ ড° সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই 'স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ' গ্ৰন্থত লিখিছে যে “ৰাম সিংহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত উজনিত বাঘ হাজৰিকা নামেৰে এজন বীৰপুৰুষ আছিল । তেওঁ খালী হাতেৰেই বাঘ এটা কিলাই বধ কৰিছিল । সেই দেখি তেওঁ বাঘ হাজৰিকা নামেৰে প্ৰখ্যাত হৈছিল । এই বাঘ হাজৰিকাই মোগলৰ যুদ্ধ প্ৰণালী আৰু কৌশল জানিছিল । তেওঁ লাচিত বৰফুকনৰ লগত থাকি মোগলৰ যুদ্ধ প্ৰণালীৰ সংকেত কোৱাত লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি বিদেশীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল (CM controversial remarks on Bagha Hazarika) ।"

তদুপৰি, সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই Annals of the Delhi Badshahate নামৰ গ্ৰন্থৰ ২২৯ পৃষ্ঠাত লিখি গৈছে, "The Mahammadan Commander Bagh Hazarika whose military genius was partly responsible for the success of Lachit Barphukan's operation against Ram Singh". বুৰঞ্জীবিদ ভূৱন চন্দ্ৰ সন্দিকৈয়ে 'অসমৰ মুছলমান' নামৰ বুৰঞ্জীমূলক গ্ৰন্থখনিত লিখিছে— “শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত ইছমাইল চিদ্দিকি নামৰ এজন পালি সেনাপতি আছিল ৷ স্বৰ্গদেৱে তেওঁৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ বাঘ হাজৰিকা উপাধি দিছিল । তেওঁৰ বংশধৰ জ্ঞানমালিনী কবিতা পুথিৰ ৰচক মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা । কলিয়াবৰ ৰণত লাইধন খাঁ নামৰ এজন ৰণুৱাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে বৰ বিক্ৰমেৰে ৰণ কৰিছিল । তেওঁৰ বংশধৰ সাহিত্যিক ইব্রাহিম আলী বুলি জনা যায় (Assam history character Bagh Hazarika) ।"

'হাঁহচৰাৰ অতীত ৰোমন্থন' প্রবন্ধটিত দিখৌপৰীয়া হাঁহচৰা বুৰঞ্জীৰ লেখক তুলন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই হাঁহচৰা হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী স্মৰণিকাত বীৰ বাঘধৰা সম্বন্ধে এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে— বীৰ বাঘধৰা মান ভগনৰ আগলৈকে হাঁহচৰাৰ হাহঁপাৰাত দৰিকা দাঁতিত এখন মুছলমান গাঁৱত আছিল । চুকৰ পথাৰ পশ্চিম চুকত থকা গড়িয়াজান মছজিদৰ ভেটি, এটা পাটনাদ আৰু ভালেমান ঘৰৰ ভেটিৰ চিনবোৰেই সেইকালৰ জ্বলন্ত সাক্ষী । শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়ত এদিন এই গাঁৱৰ এজন বাহুবলী ডেকাই গাঁৱত সোমাই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা ডাঙৰ বাঘ এটা সুদা হাতেৰে ধৰি বান্ধি পেলাইছিল । মানুহজনৰ নাম অছিল মহম্মদ ইছমাইল চিদ্দিকি ।

সেই দিনধৰি তেওঁৰ নতুন নাম বাঘধৰা হ'ল । কথা বুলিলে বতাহ । বতৰা গৈ গড়গাঁও পালেগৈ ৷ স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই বাঘধৰাক মাতি নি হেজাৰ পাইকৰ ওপৰত হাজৰিকা পাতি আৰু পালি সেনাপতিৰো বাব দি লাচিত বৰফুকনৰ লগত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধলৈ পঠালে । ১৫৮৭ শকৰ ভাদ মাহৰ এটা শুভক্ষণত গড়গাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এক লাখ ষাঠি হেজাৰ সৈন্যৰ দলটোৱে বাঁহবাৰীত থকা চৈয়দ চানাৰ শিবিৰ ওফৰাই ক্রমান্বয়ে কাজলীৰ শিবিৰো ধ্বংস কৰি ইটাখুলি পালেগৈ ৷ আহোম যুগৰ ইটাখুলি আগৰ অস্তাচল, এতিয়াৰ শুক্লেশ্বৰ । এই টিলাতে মোগলে আগৰে পৰা শাৰী শাৰীকৈ কামান পাতি ৰাখিছিল । কামানে প্ৰতি এজনকৈ সৈনিক । মোগলৰ এই সমৰসজ্জা দেখি আহোম সৈন্য এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈ পৰিছিল ।

তেতিয়া বাঘধৰা হাজৰিকাই নিৰ্ভয় দি ক'লে— “হতাশ হোৱাৰ কাৰণ নাই । এওঁ মুছলমানী কায়দা ভালকৈ জানিছিল । মোগল আছিল গোড়া মুছলমান । তেওঁলোক সকলোৱেই ৰাতিপুৱা এবাৰ নামাজত বহিবই । সেই ছেগতেই জপং গোঁহাই আৰু বাঘ হাজৰিকাই অতি সন্তর্পণে গৈ প্ৰতিটো কামানৰ মুখত পানী ভৰাই থৈ আহিল । অলপ পাছতে আহোম নৌ-বাহিনীয়ে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে । মোগলে কামান এৰিলে । পিছে গুলী ক'ত যাব । ওৰেদিন যুদ্ধ কৰি ৰাতিভাগলৈ ইটাখুলি উদ্ধাৰ হ'ল । মহম্মদ ইছমাইল চিদ্দিকিয়ে 'দেশতকৈ ধৰ্ম ডাঙৰ নহয়’ বুলি ভবাৰ কাৰণেহে এইখন যুদ্ধত আহোমৰ জয় সুনিশ্চিত হয় (পৃঃ ২৯) ।"

আজিৰ অসমীয়াই যি শৰাইঘাট যুদ্ধক লৈ গৌৰৱ কৰে আৰু যিজন লাচিতক লৈ গৌৰৱ কৰে, সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যাৰ মন্ত্ৰণাৰ বীৰত্বই যুদ্ধ জয়ত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিছিল, এইহেন মহান বীৰজনা কেৱল মুছলমান হোৱাৰ বাবেহে তেওঁৰ নাম আৰু অৱশিষ্ট অস্তিত্বও কালৰ বুকুৰ পৰা মচি পেলাবলৈ বিজেপি চৰকাৰে কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে বুলিও সমালোচনা কৰে মেহদী আলম বৰাই । আনহাতে, এইজনা মহান বীৰৰ বাসস্থান বর্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা মৌজাৰ হাৰিপৰীয়া আলিৰ কাষত আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বৰ্তমান য’ত বাঘধৰ পুখুৰী হাইস্কুল অৱস্থিত, উক্ত স্থানত এতিয়াও তেওঁৰ ঘৰৰ ভেটি আৰু পোত যোৱা পুখুৰীৰ অৱশিষ্ট অংশই বীৰ বাঘধৰা হাজৰিকাৰেই স্মৃতি বহন কৰি আহিছে ।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঞিদেৱৰ ২১ জানুৱাৰী, ২০১৭ চনৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা নামৰ দৈনিক কাকতখনত প্ৰকাশিত 'হিন্দুত্ব ৰক্ষাকৰ্তাৰ ভূমিকাত লাচিত বৰফুকন' নামৰ লিখনিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "লাচিত বৰফুকনৰ সময়ত ‘অসমীয়া’ শব্দটো ব্যৱহৃত হোৱা নাছিল ৷ তথাপি ক’ব পাৰি যে তেওঁ আছিল ‘অসমীয়াত্ব’ৰ ৰক্ষক । সেই অসমীয়াত্বৰ আন এজন ৰক্ষক আছিল লাচিত বৰফুকনৰ আন এজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ইছমাইল ছিদ্দিকি ওৰফে বাঘ হাজৰিকা । সেই সময়ত অসমীয়া হিন্দু আৰু মুছলমান একাকাৰ হৈ এটা নতুন ঐক্যবদ্ধ জাতিত পৰিণত হৈছিল । এই কথাটোও ভুল যে লাচিত বৰফুকনে কেৱল আহোম সেনাক নেতৃত্ব দিছিল । তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল অসমীয়া সেনাক ৷

আহোম ৰজাসকলে বাছি বাছি কেৱল আহোমক সেনাবাহিনীত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল । ইছমাইল ছিদ্দিকি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰধান সহকাৰী হ'ব পৰাটোৱেই হ'ল তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ ।” মেহদী আলম বৰাই কয় যে অসমৰ মুছলমান কোনো দিনাই জাতিদ্রোহী কামত লিপ্ত হোৱা নাই । অসমৰ পুৰণিকলীয়া সোণালী সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডালত আজিও অসমীয়া মুছলমানে খামোচ মাৰি ধৰি আছে ৷ কিন্তু এচাম স্বার্থলোভী লোকৰ অপচেষ্টাত আজিৰ মুছলমান সমাজক এঘৰীয়া কৰি ৰখাৰ অহৰহ প্রচেষ্টা চলি আছে ।

তেওঁ কয়, "শেহতীয়াভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সাম্প্ৰদায়িক মনোভাবেৰে বাঘ হাজৰিকা অসমত কোনোদিনেই নাছিল বুলি কৰা উক্তিক আমি নাকচ কৰি ক'ব খোজোঁ যে তেওঁ অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত কেইজনমান স্বীকৃত বুৰঞ্জীবিদেৰে এখন গৱেষণা সমিতি গঠন কৰি দি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা বাঘ হাজৰিকা আছিলনে নাই সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাওক । তেখেতক এনেদৰে শেষ মতামত আঁহফলা কথাৰে নিদিবলৈ আমি তেওঁক উনুকিয়াই দিলোঁ ।"

সংবাদমেলত অধ্যাপক আবু নাছেৰ চৈয়দ আহমেদে কয় যে বাঘ হাজৰিকাৰ নাম ইতিহাসৰ পাতৰ পৰা মচি পেলাবলৈ এয়া এক ষড়যন্ত্ৰ । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সচেতন মহলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে । সংবাদমেলত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চামচুল হুদা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলিম পৰিষদৰ নেতা পইনুৰুদ্দিন আহমেদ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলিম পৰিষদৰ নেতা নুৰ মহম্মদ, বাঘ হাজৰিকা গৱেষণা মঞ্চৰ নেকিব আহমেদ, হুছেইন মুস্তাক গোলাম ওচমানি আদি উপস্থিত থাকে ।

