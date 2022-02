গুৱাহাটী, ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী: চলিত বছৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে আগবঢ়াবলৈ লোৱা ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ‘অসম বৈভৱ’ বুধবাৰে বিয়লি মুম্বাইত আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশৰ আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি ৰতন টাটাক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam Baibhav The States highest civilian award) । উদ্যোগপতি গৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰিবলৈ বুধবাৰে মুম্বাইৰ হোটেল তাজ ৱেলিংটনত আয়োজন কৰা হৈছিল এক সম্ভ্ৰান্ত অনুষ্ঠানৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত মাজুলীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত ভাগ লৈয়েই চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে উৰা মাৰে মুম্বাইলৈ । মুম্বাইৰ সেই অনুষ্ঠানতে প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতিগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতে হাতে প্ৰদান কৰে এই বঁটা । উল্লেখ্য যে, চলিত বছৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰৰে ২৪ জানুৱাৰীৰ দিনটোত অসম চৰকাৰে ‘অসম বৈভৱ’, ‘অসম সৌৰভ’ আৰু ‘অসম গৌৰৱ’ নামেৰে তিনিটাকৈ অসামৰিক সন্মান প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

সেই অনুসৰি বিগত ২৪ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এক অভিজাত অনুষ্ঠানত বঁটাপ্ৰাপক সকলক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷

কিন্তু ‘অসম বৈভৱ’ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা ৰতন টাটা সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে আজি মুম্বাইত আয়োজন কৰা হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ এই অনুষ্ঠানতে কিংবদন্তী উদ্যোগপতিগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতে হাতে প্ৰদান কৰে এই বঁটা ।

অসমত কেঞ্চাৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ৰতন টাটাই আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে (An exceptional contribution towards furthering cancer care in Assam) । এই বঁটাত আছে নগদ পাঁচ লাখ টকা, এটি স্মাৰক আৰু মানপত্ৰ ।

লগতে পঢ়ক : আজি মাজুলীত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ভুবন গামে