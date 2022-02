গুৱাহাটী , ৫ ফেব্ৰুৱাৰী: মহানগৰীৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত শনিবাৰে বিয়লি ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা দলে উজনি অসম অভিমুখী এখন ৰেলত অভিযান চলাই ১০ টাকৈ বেগত অতি কৌশলৰে নি থকা অৱস্থাত ২৩০ টাকৈ বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ((Rare species of turtles recovered in Kamakhya Railway Station) । অৱশ্যে কাছ সৰবৰাহকাৰীয়ে যাত্ৰীৰ বেশত থকা বা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত এজনকো আটক কৰিব নোৱাৰিলে আৰ পি এফৰ দলে ।

সন্ধিয়া উদ্ধাৰ হোৱা কাছখিনী আৰ পি এফে বন বিভাগৰ গুৱাহাটী আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ খানামুখ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ক গতাই দিয়ে । খণ্ড বন বিষয়া আব্দুল ৰছিডৰ নেতৃত্বত এটা বনকর্মীৰ দলে নিশাই কাছখিনি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত থকা জলাশয়ত এৰি দিয়ে (Turtles have been taken to the Assam State Zoo for treatment and rehabilitation) ।

অৱশ্যে উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়তে এটা কাছক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় । খণ্ড বন বিষয়া আব্দুল ৰছিদে সন্দেহ ব্যক্ত কৰা অনুসৰি উদ্ধাৰ কৰা কাছখিনী অসমৰ নহয় । বৰঞ্চ ৰাজস্থানৰ দিশৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ দিশলৈ কাছখিনি সৰবৰাহ কৰা হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

