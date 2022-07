গুৱাহাটী, ২৩ জুলাই : ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ কলঘৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ বিচনাত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা মহিলা চাহ শ্ৰমিক মইনা নায়কক (Tea garden worker Moina Nayak battling for life) উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত বুলি উল্লেখ কৰি লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ মালিক ৰুদ্ৰ চেত্ৰাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে ৰাইজৰ দলে ।

শনিবাৰে মঠঘৰিয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদ মেল সংবোধন কৰি ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক’ দি শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনে কয় যে, ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকতা চাহ বাগানত বে-আইনীভাৱে অস্থায়ী (কেজুৱেল) শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল মইনা নায়কক (Victim was identified as casual worker at Lepetkata tea estate) । কলঘৰত এগৰাকী মহিলাক এনেদৰে কামত নিয়োগ কৰি শ্ৰম আইন উলংঘা কৰিছে বাগান কতৃপক্ষই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবেই ৰুদ্ৰ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ !

ৰাইজৰ দলৰ অভিযোগ, লেপেটকতা বাগানৰ মালিক অতিকৈ ঘনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ । যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰুদ্ৰ চেত্ৰাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰে ৰাইজৰ দলৰ নেতৃবৃন্দই । বাগান কর্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কেৱল ক্ষতিপুৰণৰ নিৰ্দেশক বাদ দি কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰে ।

ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক’ দি শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনৰ চৰকাৰ লৈ প্ৰশ্ন, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যদি কবিতা লিখাৰ অপৰাধতো এগৰাকী ছাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, তেন্তে মইনা নায়কক জীৱন সংকটলৈ ঠেলি দিয়া বাগানৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সাহস নকৰাৰ কাৰণ কি ? ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ, বাগানৰ মালিকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিৰ নেতাৰ ঘনিষ্ঠতা নেকি (Tea Estate owner close with CM) ?

সংবাদ মেলত ৰাইজৰ দলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেল, পথ পৰিৱহন মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰে লেপেটকতা বাগানৰ মালিক ৰুদ্ৰ চেটাৰ্জীৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰে । ৰাইজৰ দলে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ লগত ফটোত থকা এই ব্যক্তিজনেই মইনা নায়কৰ ঘটনাৰ বাবে মূল দায়ী ।

এই ব্যক্তিজনক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক ৷ যাতে অসমত সকলো বাগান মালিকে এই ক্ষেত্ৰত সতর্ক হয়’’ । উল্লেখ্য যে, লেপেটকতা বাগানেই নহয়, তেখেতৰ কোম্পানীৰ অসমত থকা আন আঠখন বাগানতো মইনা নায়কৰ ঘটনাৰ (Accident in Lepetkata tea estate) যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাক নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনাই ৰাইজৰ দলে ।

