ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰক্ষা কৰা আৰু SEBA ৰ সংস্কাৰ সাধনৰ দাবীত প্ৰতিবাদ

গুৱাহাটী,২৯ মাৰ্চ: গুৱাহাটী ক্লাৱ ৰটাৰীত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী । ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰক্ষা কৰা আৰু SEBA ৰ সংস্কাৰ সাধনৰ দাবীত বুধবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে (Protection of public education system and reform of SEBA) । শুই থকা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক, ৰমেশ জৈনৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিক্ষোভ কাৰ্য্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰক, অসমৰ শিক্ষাৰ্থীক অন্ধকাৰলৈ ঠেলি হিমন্তৰ নেতৃত্বত ছেবা গ'ল গেলি, নিজৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় পাতি হিমন্তই ছেবাক কৰিলে এলাগি, ৰমেশ জৈনে পদত্যাগ কৰক আদি শ্ল'গান দি হাতে হাতে বেনাৰ প্লেকাৰ্ড লৈ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী । চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (SMSS protest in Guwahati) ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে, বিজেপি চৰকাৰ দিনত ২০১৬ চনৰ পৰা ৭৫৪৭ খন শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰা হৈছে । চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন মন্ত্ৰীসকলে নিজে বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰে । চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংসৰ অভিযান বন্ধ হ'ব লাগে, চৰকাৰী শিক্ষাব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ হ'ব লাগে বুলিও দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

আনহাতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা বাতিল প্ৰসংগক লৈয়ো সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকল (HSLC exam paper leak) । HSLC পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰকৃত দোষীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈনৰ উদ্যোগত ছেবা ধ্বংস কৰি দিব বিচৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছেবাৰ পৰা ৰমেশ জৈনক খেদিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে(Demand for expulsion of Ramesh Jain from SEBA) । আনহাতে ৰমেশ জৈনক নেখেদা পৰ্যন্ত সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ।

